Este aparelho é o verdadeiro culpado pelo aumento da sua conta da luz

Apesar de muitos consumidores apontarem a air fryer ou a torradeira como vilões da fatura de eletricidade, há um pequeno eletrodoméstico que, muitas vezes sem darmos por isso, consome muito mais energia. Saiba qual é e como pode reduzir o impacto na sua conta da luz.

Cada vez mais, as cozinhas estão repletas de pequenos eletrodomésticos que tornam a preparação diária de alimentos mais fácil. Entre torradeira, micro-ondas, air fryer, robot de cozinha e chaleira elétrica, por vezes parece que faltam tomadas na divisão. Embora estes aparelhos sejam extremamente práticos, podem aumentar significativamente a conta de eletricidade se não forem usados com cuidado.

Há, no entanto, um equipamento que parece inofensivo, mas consome muita energia: a chaleira elétrica. Embora nem todas as cozinhas a tenham, quem a possui garante que é muito útil. Além de servir para aquecer água para chá ou colocar numa botija nos dias frios, acelera a fervura da água ao preparar massa ou arroz.

O que muitos desconhecem é que este pequeno aparelho tem um consumo energético bastante elevado. Segundo o El País, que cita a organização britânica Ação de Energia Nacional, as chaleiras elétricas ocupam o 11.º lugar entre os eletrodomésticos que mais energia consomem por hora.

O funcionamento é simples: ao ligar, a chaleira aquece um elemento calefator que, por sua vez, aquece a água. Normalmente, o aparelho desliga-se automaticamente quando a água atinge 100 graus. Embora pareça um mecanismo básico e de baixo consumo, as chaleiras elétricas geralmente têm entre 1500 e 3000 watts, o que significa que mesmo dez minutos de uso diário resultam num consumo elevado, explica o site El País.

Como controlar o consumo elétrico da chaleira elétrica

Se não quer abrir mão da sua chaleira, é possível adotar algumas medidas para minimizar o consumo: