Parece um resort de luxo, mas é uma quinta portuguesa onde pode pernoitar

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Se procura uma escapadinha longe da confusão, esta quinta portuguesa merece entrar na sua lista. Além do alojamento rodeado pela natureza, conta com um lago que muitos descrevem como uma autêntica piscina de sonho.

É provável que já se tenha cruzado com este local impressionante nas redes sociais. As imagens são daquelas que fazem parar qualquer scroll e têm levado muitos influencers a destacar este alojamento nas suas publicações.

Falamos do Chalet do Lago, um refúgio encantador inserido numa quinta de charme em Montargil. É a escolha ideal para quem aprecia a tranquilidade do campo sem abdicar do conforto associado a uma piscina de resort. A melhor parte? Sem multidões, sem buffets e sem excesso de turistas.

O pequeno-almoço pode ser desfrutado com vista para o lago. Em alternativa, mediante um custo adicional, é possível solicitar uma cesta de pequeno-almoço entregue diretamente à porta do quarto.

Os chalés dispõem de ar condicionado, casa de banho privativa, televisão e sofá-cama. O espaço também está preparado para receber famílias com crianças, graças ao parque infantil e às amplas áreas ao ar livre, perfeitas para correr, brincar e contactar com os animais da quinta.

Veja como chegar ao Chalet do Lago no Google Maps e percorra a galeria para descobrir as imagens.

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Temas: Chalet do Lago Montargil
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