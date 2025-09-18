Este chalet é perfeito para uma escapadinha de outono. E fica a menos de uma hora de Lisboa

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 1min

Ideal para uma pausa romântica ou simplesmente para recarregar energias, este chalet mostra que não é preciso ir longe para viver o espírito do outono.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O outono não deve ser motivo para ficar em casa. Mesmo com dias mais frios e nublados, o que procuramos é conforto e bem-estar. O Chalet do Galo, localizado no Monte Granja Nova, em Montargil, a menos de uma hora de Lisboa, revela-se o refúgio ideal para esta altura do ano.

Trata-se de um alojamento de turismo rural que alia o charme rústico a um ambiente moderno e acolhedor. Rodeado de natureza, é perfeito tanto para uma escapadinha romântica como para famílias ou grupos de amigos que desejam usufruir do silêncio da serra e da proximidade de trilhos pedestres e miradouros.

Com uma lareira, decoração minimalista e uma vista privilegiada para a serra, o Chalet do Galo convida a momentos de descanso absoluto. Para quem aprecia a gastronomia, a região oferece ainda vinhos locais e restaurantes com pratos típicos, que completam na perfeição a experiência da escapadinha.

As estadias no Chalet do Galo podem começar nos 52 euros por noite. O preço varia consoante a época e os serviços escolhidos, o que o torna numa opção acessível para um fim de semana diferente. 

Temas: Chalet Outono

RELACIONADOS

Da Seaside à Parfois: os sapatos e botas mais cobiçados neste início de outono

Estas são as cores de verniz que vão estar em alta no outono

Sinta o outono nesta tarte de marmelos perfeita para o lanche

Ideal para uma escapadinha romântica no outono: este hotel tem piscinas aquecidas e jacuzzis suspensos

Esta é a receita de bolo de maçã e avelã que tem de experimentar no outono

Tarte de abóbora, queijo de cabra e noz: uma receita que sabe a outono

Dicas

Depois de saber isto, nunca mais vai deixar um copo de água na mesa de cabeceira

Há 2h e 31min

Ainda não pagou o IUC este ano? Em fevereiro de 2026 terá de o fazer outra vez

Há 2h e 45min

Da Zara Home para o Mercadona: a mesma vela por menos dinheiro

Hoje às 15:00

Veja os antes e depois que vão inspirar a sua próxima mudança de visual

Hoje às 14:30

Finalmente! O aparador elétrico da Philips que trata do rosto e do corpo está em promoção

Hoje às 11:16

Todos acreditamos que este alimento é saudável, mas contém mais açúcar que um refrigerante

Ontem às 16:30

Este é o segredo de Cameron Diaz para manter um corpo jovem aos 53 anos

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

«É bom que tires o meu nome da tua boca»: Ex-concorrente liga para a TVI e brinca com Viriato Quintela

Hoje às 11:55

Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»

16 set, 11:24

Tanya desaba em lágrimas ao falar de Iran Costa: «Soube antes de toda a gente»

Hoje às 10:16

Cristina Ferreira para Catarina Miranda: «Estás a pôr em causa um trabalho e é de todo falso»

16 set, 11:17

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

Há 3h e 1min

Faça estas batatas gratinadas e conquiste todos à mesa

Há 3h e 31min

Descubra como fazer lasanha na air fryer

Ontem às 15:30

Fez arroz de tomate e ficou empapado? É assim que deve fazer para ficar no ponto certo

Ontem às 14:30

Fora do Estúdio

Todos perguntam porque é que Márcia Soares tem este nome no Instagram. Nós descobrimos o motivo

Há 3h e 22min

Daniela Santos declara-se a pessoa especial: «Até que a morte nos separe»

Hoje às 09:12

«Procurei-te durante a vida inteira»: irmãos separados à nascença reencontram-se 80 anos depois

Ontem às 15:00

De luto, FF quebra silêncio de forma emocionante: «O último dia em que o meu pai me pegou ao colo»

Ontem às 09:03

Fotos

Este chalet é perfeito para uma escapadinha de outono. E fica a menos de uma hora de Lisboa

Há 2h e 1min

Depois de saber isto, nunca mais vai deixar um copo de água na mesa de cabeceira

Há 2h e 31min

Ainda não pagou o IUC este ano? Em fevereiro de 2026 terá de o fazer outra vez

Há 2h e 45min

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

Há 3h e 1min