Este chalet é perfeito para uma escapadinha de outono. E fica a menos de uma hora de Lisboa

Ideal para uma pausa romântica ou simplesmente para recarregar energias, este chalet mostra que não é preciso ir longe para viver o espírito do outono.

O outono não deve ser motivo para ficar em casa. Mesmo com dias mais frios e nublados, o que procuramos é conforto e bem-estar. O Chalet do Galo, localizado no Monte Granja Nova, em Montargil, a menos de uma hora de Lisboa, revela-se o refúgio ideal para esta altura do ano.

Trata-se de um alojamento de turismo rural que alia o charme rústico a um ambiente moderno e acolhedor. Rodeado de natureza, é perfeito tanto para uma escapadinha romântica como para famílias ou grupos de amigos que desejam usufruir do silêncio da serra e da proximidade de trilhos pedestres e miradouros.

Com uma lareira, decoração minimalista e uma vista privilegiada para a serra, o Chalet do Galo convida a momentos de descanso absoluto. Para quem aprecia a gastronomia, a região oferece ainda vinhos locais e restaurantes com pratos típicos, que completam na perfeição a experiência da escapadinha.

As estadias no Chalet do Galo podem começar nos 52 euros por noite. O preço varia consoante a época e os serviços escolhidos, o que o torna numa opção acessível para um fim de semana diferente.