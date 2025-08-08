Acabe com as chamadas de spam no telemóvel desta forma

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00

Está cansado de atender chamadas de números desconhecidos só para descobrir que é mais uma tentativa de venda ou um esquema duvidoso? As chamadas de spam tornaram-se um problema diário para muitos utilizadores de telemóveis, interrompendo o nosso tempo e a nossa paciência. Felizmente, existem formas simples e eficazes de bloquear estes contactos indesejados — e neste artigo mostramos-lhe como fazê-lo sem complicações e sem perder a calma.

Receber chamadas de números desconhecidos tornou-se quase um fenómeno nacional, para o qual ninguém se voluntariou nem pediu para participar. Quem já atendeu um «Olá! Temos uma oferta de trabalho para si» enquanto tentava jantar tranquilamente sabe exatamente do que se trata.

No entanto, é importante manter a calma: está ao alcance de cada um acabar com os spammers, robôs faladores e vendedores insistentes. Neste guia prático e direto, vai aprender a bloquear chamadas de spam no Android e no iPhone, recuperando finalmente o controlo sobre o seu telemóvel.

O que são chamadas de spam e por que são tão incómodas?
Chamadas de spam — também conhecidas como chamadas de número privado, robocalls ou tentativas de fraude — são interrupções indesejadas que surgem do nada, quase sempre nos piores momentos.

Algumas até simulam ser números locais ou empresas conhecidas (obrigado, inteligência artificial…). Outras são verdadeiras armadilhas, cujo objetivo é roubar dados pessoais ou enganar com promoções suspeitas. E o pior: estas chamadas não diminuem.

Para além de serem um verdadeiro teste à paciência, existem razões práticas para bloquear chamadas indesejadas:

  • Proteção da privacidade: menos acesso aos seus dados significa menor risco de fraude;

  • Redução do stress: a sua saúde mental agradece;

  • Mais tempo livre: evita perder minutos a desligar chamadas suspeitas;

  • Maior produtividade: um telemóvel silencioso traduz-se numa mente focada.

Como bloquear chamadas de spam no iPhone
Quem possui um iPhone tem vantagem — a Apple já integrou ferramentas para isso. Eis como eliminar as chamadas incómodas em poucos passos:

Para bloquear um número específico:

  • Abra a aplicação Telefone;

  • Aceda ao separador Recentes;

  • Encontre o número que pretende bloquear;

  • Toque no botão de informação (o «i»);

  • Deslize até «Bloquear este contacto» e selecione essa opção.

Para silenciar chamadas de números desconhecidos:

  • Vá a Definições;

  • Selecione Telefone;

  • Ative a opção Silenciar Chamadas Desconhecidas;

  • Pode respirar de alívio.

Como bloquear chamadas no Android
Os dispositivos Android também dispõem de ferramentas eficazes para esta questão. Eis como proceder:

Para bloquear manualmente um número:

  • Abra a aplicação Telefone;

  • Vá a Recentes;

  • Toque no número indesejado;

  • Selecione «Bloquear número» e confirme.

Para bloquear chamadas de números não identificados:

  • Abra a aplicação Telefone;

  • Toque nos três pontos no canto superior;

  • Aceda a Definições > Números bloqueados;

  • Ative a opção «Bloquear chamadas de remetentes desconhecidos».

Temas: Chamadas de spam

