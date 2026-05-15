Especialista faz alerta urgente. Nunca atenda estas chamadas — o seu número fica imediatamente identificado

Atender chamadas de números desconhecidos pode parecer algo inofensivo. No entanto, segundo a especialista em inteligência artificial Nona, esse simples gesto pode contribuir para o aumento de chamadas de spam recebidas no telemóvel.

Citada pelo site AS, a especialista deixou um aviso na rede social X: “cada vez que rejeita ou atende uma chamada, confirma que o seu número está ativo”. Segundo explica, isso faz com que os contactos de telemarketing e fraude se multipliquem.

De acordo com a especialista, o problema vai além da simples interação com a chamada. No universo dos call centers, dos marcadores automáticos e das campanhas fraudulentas, cada tentativa de contacto deixa informação registada: se o telefone tocou, se estava ocupado ou se existiu alguma interação por parte do utilizador. Esses dados permitem aos operadores validar quais os números que estão ativos e optimizar futuras chamadas.

A especialista explicou ainda que, ao registar-se em serviços online, os números de telefone podem acabar integrados em bases de dados comerciais, muitas vezes associados a outros elementos do perfil do utilizador. Ou seja, as chamadas fraudulentas começam antes mesmo de o telefone tocar: quando um número entra numa lista, qualquer reacção do utilizador, por mais pequena que seja, torna-se valiosa para quem gere estas campanhas.

Quanto às soluções, a especialista divide-as em duas áreas: imediata e administrativa. A primeira passa por não atender nem devolver chamadas de números desconhecidos, evitar interagir com robots ou carregar em teclas para cancelar alegadas subscrições e utilizar os filtros disponíveis no telemóvel. Já a componente administrativa envolve retirar consentimentos, inscrever-se em sistemas de exclusão publicitária e apresentar reclamações sempre que necessário.