Isto vai mudar a forma como usa o champô seco

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:30
Nunca imaginou que o champô seco pudesse ir além de salvar o cabelo nos dias corridos. Mas a verdade é que este produto versátil tem uma função secreta que vai facilitar ainda mais a sua rotina. Prepare-se para descobrir um truque simples, rápido e inesperado que vai transformar a forma como usa o seu champô seco.

O champô seco tornou-se um essencial de beleza para muitas pessoas, sobretudo nos dias em que não é possível lavar o cabelo completamente. No entanto, poucos sabem que este produto pode ser um verdadeiro aliado em tarefas domésticas.

A dica foi partilhada no Instagram pela criadora de conteúdos @hogardiez, que mostrou algumas utilizações práticas e inesperadas do champô seco além do cabelo.

Para a limpeza de sapatos de camurça, basta pulverizar o champô seco a cerca de 20 a 30 centímetros de distância para ajudar a remover manchas. Depois, deixa-se atuar durante meia hora e passa-se uma escova de cerdas suaves. O mesmo método funciona no interior de calçado com maus odores: uma pulverização rápida seguida de uma hora ao ar livre pode ser suficiente para neutralizar cheiros desagradáveis.

O champô seco também pode ser usado para remover nódoas de gordura em paredes ou móveis. Pulveriza-se o produto sobre a nódoa, deixa-se atuar durante pelo menos uma hora e, em seguida, escova-se suavemente com uma escova de cerdas macias. Caso a mancha persista, o processo pode ser repetido, mas recomenda-se precaução em paredes coloridas, pois o produto pode deixar marcas.

Em estofos, tecidos ou tapeçarias, aplica-se o champô seco a 20 ou 30 centímetros de distância, deixa-se atuar durante 30 minutos e depois escova-se a área, finalizando com uma passagem suave de um pano húmido.

 

