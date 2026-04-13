Deixei de lado as marcas de luxo: O champô de supermercado que realmente limpa a raiz oleosa

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Após anos a investir em marcas de prestígio, descobri que a frescura absoluta da raiz estava num produto de grande consumo

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Quem lida com a raiz do cabelo oleosa sabe bem o que é a frustração de lavar os fios e, pouco tempo depois, sentir que eles já perderam toda a leveza. Ao longo do tempo, testei várias marcas — desde as opções de farmácia até às gamas mais dispendiosas que encontramos nos cabeleireiros — à procura de uma solução que garantisse uma verdadeira limpeza. Surpreendentemente, a resposta não veio de um produto de elite, mas sim de uma prateleira de supermercado. O OGX Rosemary Mint acabou por se revelar uma surpresa (que eu não esperava encontrar num corredor comum): um champô de 9€ que deixa a raiz solta e fresca a sério, superando a eficácia de muitos produtos que custam o triplo.

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O que realmente distingue este produto é a combinação de alecrim e menta, que proporciona uma frescura imediata no couro cabeludo logo durante a lavagem. Ao contrário de outras fórmulas que apenas perfumam, aqui sente-se a raiz a "respirar", removendo eficazmente os resíduos sem agredir os fios. Utilizo-o focado apenas no couro cabeludo e o resultado é um cabelo visivelmente mais leve e brilhante.

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champô OGX rosemary mint

Embora nem sempre seja fácil encontrar este produto nos supermercados de bairro, o stock costuma ser mais regular em superfícies de maior dimensão, como o Continente ou o El Corte Inglés. No entanto, para maior comodidade, a Amazon tem sido a solução ideal: o preço mantém-se o mesmo e a entrega é rápida, garantindo que o frasco nunca falta na casa de banho. Além disso, os números não mentem: na plataforma, o champô conta com uma média de 4,5 estrelas e mais de 5 mil avaliações de utilizadores que, tal como eu, destacam a eficácia e o aroma revigorante. Se procura uma solução definitiva para a raiz pesada sem gastar fortunas, pode começar por aqui.

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OGX Rosemary mint

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Champô Cabelo oleoso Raíz oleosa Pontas secas OGX Rosemary Mint
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