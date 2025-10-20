Isto é algo que toda a gente faz ao lavar o chão, mas é errado

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 45min
Esfregona
Esfregona
Image by freepik

Especialistas alertam que quase toda a gente lava o chão da forma errada.

Quantas vezes já passou a esfregona pelo chão de casa e, mesmo com todo o esforço, ele continua a parecer sujo ou com marcas? Este é um cenário frequente em muitas residências e, segundo especialistas em limpeza doméstica, está frequentemente ligado à temperatura da água utilizada.

Ao contrário do que muitos pensam, a água quente nem sempre é a melhor escolha. Em declarações ao site El Economista, especialistas explicam que os produtos de limpeza que contêm álcool evaporam mais rapidamente em contacto com água quente, perdendo assim a sua eficácia. Por outro lado, a água fria permite uma limpeza mais eficiente em vidros, pois demora mais a secar e reduz a formação de marcas.

Existem, contudo, situações em que a água quente é recomendada, como na remoção de manchas de óleo ou gordura, que exigem produtos de limpeza mais fortes.

Além da temperatura da água, outros fatores também influenciam a limpeza, como pó, restos de comida ou pelos de animais de estimação. Por isso, é aconselhável realizar uma limpeza profunda semanal e complementar com uma manutenção diária mais leve, para reduzir a presença de bactérias e manter o chão verdadeiramente higienizado.

Especialistas reforçam que, principalmente em casas com crianças e animais de estimação, a limpeza periódica do chão é fundamental para garantir um ambiente saudável.

Temas: Chão

