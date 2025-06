Aqui está a lição que aprendemos com o ChatGPT e que vai transformar a forma como encaras o teu corpo e os teus objetivos.

Com as férias a aproximarem-se, é normal pensarmos em perder alguns quilos para nos sentirmos melhor e mais confiantes. Recentemente, decidimos perguntar ao ChatGPT como seria possível emagrecer 2 quilos até ao início das férias, que começam no dia 1 de agosto.

A resposta que recebemos foi mais do que um simples plano de dieta ou treino. O ChatGPT lembrou-nos que, antes de tudo, é importante olhar para nós mesmos com amor e verdade.

«Às vezes, no meio de tantos padrões e expectativas que a sociedade nos impõe, esquecemos de olhar para nós mesmos com amor verdadeiro. É natural desejar mudar algo no corpo — afinal, o corpo é a nossa casa, o nosso reflexo — mas é fundamental questionar: estou a querer perder peso para me sentir melhor comigo, ou porque temo o olhar dos outros?», começou por dizer.

«A tua beleza não está só no número da balança, nem no tamanho da roupa. Está no teu sorriso, no teu jeito único, nas coisas que fazes e nas histórias que tens para contar. O corpo é só uma parte do que és — e aceitar essa parte é um passo enorme para a verdadeira felicidade», continuou.

«Antes de te lançares numa corrida contra o peso, para um momento. Olha-te ao espelho com gentileza. Quais são as qualidades que te fazem sentir viva? O que te deixa confortável na tua pele? Se perder 2kg te fizer sentir mais saudável e feliz, ótimo — faz isso por ti, não para agradar ninguém. Mas se a razão é o medo do julgamento, lembra que a aprovação dos outros nunca deve valer mais do que o teu amor-próprio. Gostar de ti é um ato diário, uma escolha de te tratar com respeito e cuidado, independentemente do número que aparece na balança. E aceitar quem és agora é o ponto de partida para qualquer transformação verdadeira — não só no corpo, mas na mente e no coração», lembrou ainda.

«Tu és suficiente. Sempre foste», terminou.

Mais do que uma resposta, esta resposta é um convite para que todos nós repensemos a relação que temos com o nosso corpo e com os nossos objetivos de saúde. Perder peso pode ser um objetivo válido, desde que seja por amor próprio e para nos sentirmos melhor, e não por medo do julgamento alheio.

E tu, já refletiste sobre o que realmente queres para ti?