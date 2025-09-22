Especialista avisa: nunca deixe a chave na porta por dentro à noite

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

Deixar a chave na porta por dentro durante a noite pode colocar a sua casa em risco. Embora pareça uma prática comum, este hábito facilita a entrada de intrusos e aumenta a vulnerabilidade da sua família. Saiba porque é importante mudar este comportamento e como proteger melhor o seu lar.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Deixar a chave na fechadura do lado de dentro pode parecer um gesto de proteção, mas, de acordo com especialistas, esta prática pode ser mais arriscada do que preventiva.

Samuel Prieto, especialista do Instituto Superior de Segurança Pública (Netpol), alertou recentemente sobre os perigos desta ação durante a sua participação no podcast El Panda Inversor: «Deixar a chave na porta não aumenta a segurança e pode até ser contraproducente», afirmou.

Em declarações ao Jornal La Vanguardia, Prieto explica que esta prática facilita não só roubos oportunistas, como também dificulta a evacuação rápida em situações de emergência. Além disso, cria uma falsa sensação de proteção, transmitindo a ideia de que foram tomadas todas as medidas necessárias para garantir a segurança da casa, enquanto alternativas mais eficazes são negligenciadas.

Os especialistas recomendam a utilização de bombins com embraiagem dupla ou de prioridade, que permitem abrir a porta do exterior mesmo quando a chave está virada no interior. Estes sistemas oferecem maior flexibilidade e segurança, assegurando que a casa permanece protegida sem comprometer a evacuação em caso de emergência.

Segundo Prieto, medidas como instalar fechaduras modernas, acrescentar trancas adicionais e adotar hábitos de vigilância são sempre mais eficazes do que simplesmente deixar a chave na porta.

Temas: Chave

RELACIONADOS

Todos devíamos fazer isto antes de sair de casa para férias (mas quase ninguém faz)

Descubra como conseguir 50 dias de férias em 2026 com apenas 22 dias marcados

Nunca mais alugue uma casa de férias sem ter em conta estes 6 cuidados

Este é o erro que nunca deve cometer antes de sair de férias, alerta bombeiro

Ir de férias sem deixar um copo de água na bancada? Nunca mais

Está de férias e o patrão liga a pedir para voltar ao trabalho? Estes são os seus direitos

Dicas

Diga adeus às compotas de supermercado: esta opção tem menos calorias

Há 3h e 9min

Depois de cozinhar, quanto tempo devemos esperar antes de colocar a comida no frigorífico?

Há 3h e 39min

Jarros para filtrar a água ficaram para trás: este dispositivo compacto já vende milhares

Hoje às 16:07

É seguro colocar papel de alumínio na air fryer?

Hoje às 15:00

Guardar bananas aqui faz com que durem mais 15 dias

Hoje às 14:30

Nutricionista revela o chocolate que pode comer todos os dias: «Nos meus planos dou sempre»

Hoje às 11:05

Médico sugere este hábito fácil para acelerar a queima de calorias pela manhã

Ontem às 09:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira reage a momento inesperado na gala do «Secret Story 9»: «Ninguém estava à espera»

Hoje às 09:58

Cristina Ferreira esclarece avião com mensagem para Liliana, que ficou viral

Hoje às 10:29

Bruno quebra silêncio e deixa Liliana em brasa: «Não pode ter namorado»

Hoje às 10:22

Ana viu melhor amigo morrer à sua frente: «Ele disse-me: “Amo-te, obrigada por tudo”»

17 jun, 11:46

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

19 set, 16:30

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

18 set, 16:00

Faça estas batatas gratinadas e conquiste todos à mesa

18 set, 15:30

Descubra como fazer lasanha na air fryer

17 set, 15:30

Fora do Estúdio

Após filho morrer afogado em casa, influencer quebra silêncio: «Assumo a responsabilidade»

Hoje às 15:30

«Foi uma ordem»: Luís Miguel Militão, agora em liberdade, revela tudo em entrevista exclusiva

Hoje às 13:16

Zé, noivo de Liliana, reage às imagens com Fábio e toma atitude. Esta foi a reação de Cristina Ferreira

Hoje às 09:00

Todos perguntam porque é que Márcia Soares tem este nome no Instagram. Nós descobrimos o motivo

18 set, 15:38

Fotos

«Encomendei a morte dos seis portugueses»: 'Monstro de Fortaleza' fala pela primeira vez em liberdade sobre o dia fatídico

Há 20 min

Diga adeus às compotas de supermercado: esta opção tem menos calorias

Há 3h e 9min

Depois de cozinhar, quanto tempo devemos esperar antes de colocar a comida no frigorífico?

Há 3h e 39min

Jarros para filtrar a água ficaram para trás: este dispositivo compacto já vende milhares

Hoje às 16:07