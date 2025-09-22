Especialista avisa: nunca deixe a chave na porta por dentro à noite

Deixar a chave na porta por dentro durante a noite pode colocar a sua casa em risco. Embora pareça uma prática comum, este hábito facilita a entrada de intrusos e aumenta a vulnerabilidade da sua família. Saiba porque é importante mudar este comportamento e como proteger melhor o seu lar.

Deixar a chave na fechadura do lado de dentro pode parecer um gesto de proteção, mas, de acordo com especialistas, esta prática pode ser mais arriscada do que preventiva.

Samuel Prieto, especialista do Instituto Superior de Segurança Pública (Netpol), alertou recentemente sobre os perigos desta ação durante a sua participação no podcast El Panda Inversor: «Deixar a chave na porta não aumenta a segurança e pode até ser contraproducente», afirmou.

Em declarações ao Jornal La Vanguardia, Prieto explica que esta prática facilita não só roubos oportunistas, como também dificulta a evacuação rápida em situações de emergência. Além disso, cria uma falsa sensação de proteção, transmitindo a ideia de que foram tomadas todas as medidas necessárias para garantir a segurança da casa, enquanto alternativas mais eficazes são negligenciadas.

Os especialistas recomendam a utilização de bombins com embraiagem dupla ou de prioridade, que permitem abrir a porta do exterior mesmo quando a chave está virada no interior. Estes sistemas oferecem maior flexibilidade e segurança, assegurando que a casa permanece protegida sem comprometer a evacuação em caso de emergência.

Segundo Prieto, medidas como instalar fechaduras modernas, acrescentar trancas adicionais e adotar hábitos de vigilância são sempre mais eficazes do que simplesmente deixar a chave na porta.