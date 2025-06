Cristina Ferreira confronta Rita Matias: «É mulher e diz-se antifeminista. A sua avó não votava e isso foi uma conquista»

Rita Matias, deputada do Chega, conversa com Cristina Ferreira sobre o feminismo e esclarece declarações antigas.

A manhã no «Dois às 10» foi marcada por um dos momentos mais intensos da entrevista a Rita Matias, deputada do Chega e uma das figuras políticas mais jovens e faladas da atualidade. A conversa, conduzida por Cristina Ferreira, ganhou profundidade quando o tema do feminismo entrou em cima da mesa.

Cristina não hesitou em confrontar a convidada: «É mulher, tem 26 anos e diz-se antifeminista. A sua avó não votava… Acha que isso foi conquista de homens ou mulheres?».

Com serenidade, Rita Matias respondeu: «Foi por todos, pela sociedade como um todo — e ainda bem». Reconhecendo o impacto do movimento feminista na história, Rita explicou que, no início, tentava contrariar o rótulo que lhe foi colocado logo após ser eleita:

«Assim que fui eleita surgiram notícias e colocaram um rótulo. Ainda tentei, com o pouco conhecimento que tinha, contrariar e contrapor».

A deputada afirmou que fez questão de investigar melhor o que está por detrás do conceito de feminismo: «Fui perceber o que era o feminismo e foi, de facto, um movimento importante para a questão do voto e da participação das mulheres. Não retiro o mérito, mas também não foi o único».

Na conversa, Rita destacou ainda que, na sua perspetiva, o Chega tem estado ao lado das mulheres nas causas mais desafiantes, como o combate à violência doméstica e os temas da segurança.

Apesar de acreditar que, perante a lei, há hoje igualdade entre homens e mulheres, Rita Matias não deixou de sublinhar que ainda há muito caminho a percorrer, apontando desafios como o equilíbrio nas carreiras, o impacto da maternidade e a presença das mulheres na política.