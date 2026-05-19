Aos 50 anos, famosa revela hábito que a faz parecer ter 30

Depois de impressionar fãs com aparência extremamente jovem, celebridade de 50 anos decide contar o que faz diariamente para cuidar do corpo.

A cantora e apresentadora argentina, "Chenoa", revelou, em declarações à revista Clara, alguns dos hábitos que a ajudam a manter a boa forma aos 50 anos. A artista explicou que passa toda a manhã sem comer, consumindo apenas café, e que inicia o dia com uma rotina de exercício físico em jejum.

“Não como nada durante toda a manhã, só tomo café. Depois faço 30 minutos de aeróbico e mais 30 de fitness. Treino em casa, sem ginásio, tiro a mesa da sala e aproveito o espaço”, contou a artista numa conversa no canal de YouTube de "Patricia Pérez", dedicado a hábitos de vida saudável.

Embora o treino em jejum continue a dividir opiniões entre especialistas, esta é uma prática cada vez mais popular. Há quem defenda que ajuda a potenciar a queima de gordura e a melhorar a resistência física, enquanto outros alertam para possíveis riscos, como fadiga ou quebras de tensão, sobretudo em exercícios mais intensos.

No caso da cantora, a rotina parece estar a dar resultados. "Chenoa", que alcançou notoriedade em 2001 e continua ligada à televisão espanhola como jurada e apresentadora, mantém uma excelente forma física e demonstra que a disciplina e a consistência continuam a ser a sua principal fórmula de sucesso.

