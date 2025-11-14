Quando é que Lisboa se ilumina para o Natal? Já há resposta

Lisboa prepara-se para entrar no espírito natalício: já foi anunciada a data em que as luzes de Natal vão iluminar a cidade.

Quem tem percorrido a Baixa de Lisboa nas últimas semanas já deve ter notado: as ruas estão a transformar-se com fios, gruas e curiosos a tentar adivinhar «qual será o desenho deste ano?». Sim, é oficial: o Natal está a chegar à capital, ainda sem todo o brilho, mas com muito suspense.

Da Rua da Prata à Praça da Figueira, estruturas metálicas dominam o céu da cidade, anunciando o regresso da época mais luminosa do ano. Quem está ansioso pelo momento em que tudo se acende deve marcar já no calendário: dia 22 de novembro, sábado, às 18h30. A informação que todos esperavam é avançada pelo jornal Expresso.

Este ano, Lisboa vai brilhar com mil estruturas luminosas e cerca de 5700 peças decorativas, resultado de mais de dois meses e meio de montagem. O investimento ronda os 750 mil euros, igual ao do ano passado, mas com reforço nas medidas de eficiência energética.

E a poupança continua: as luzes LED reduzem cerca de 80% do consumo em comparação com as antigas lâmpadas incandescentes. As iluminações estarão acesas das 17h30 às 23h durante a semana, até à meia-noite às sextas e sábados, e com uma hora extra no dia de Natal e na Passagem de Ano, porque, convenhamos, nessas noites ninguém quer ir dormir cedo.

A programação completa das Festas de Natal em Lisboa ainda está a ser preparada, mas uma coisa é certa: o espírito natalício já começou a cintilar, mesmo que, por agora, as luzes ainda estejam a treinar para o seu grande momento.