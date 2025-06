Calçado de verão: saiba porque deve evitar usar chinelos de dedo

Será que os chinelos são mesmo a escolha mais saudável para os pés, joelhos e costas?

Com a chegada dos dias quentes, instala-se uma questão que divide opiniões: o que calçar no verão? Há quem defenda as sapatilhas como companheiras para todas as estações e quem não abdique de libertar os pés do calçado fechado mal o calor aperta. Mas será que os chinelos são mesmo a escolha mais saudável para os pés, joelhos e costas?

O jornal El País foi procurar respostas junto de cinco podologistas e elaborou um guia sobre qual o tipo de calçado mais adequado para enfrentar o verão — e também sobre os cuidados essenciais a ter com os pés durante esta altura do ano.

Durante os meses mais quentes, são muitas as pessoas que se queixam de desconforto nos pés. As temperaturas elevadas, a transpiração e o uso de sapatos pouco apropriados podem originar bolhas, infeções fúngicas, problemas de circulação e até dores que se estendem para os joelhos e para as costas.

Sapatos de verão: abertos, mas com critérios

Os especialistas ouvidos pelo El País são unânimes: a solução pode passar por sapatos abertos — mas atenção, não serve qualquer modelo. O importante é que o calçado esteja bem preso ao pé, tanto na parte dianteira como na traseira. “Dever ser quase possível correr com ele”, afirma Navor Pereira, podologista do Colégio Oficial de Podologistas da Galiza, ao El País.

Isto significa que os típicos chinelos de enfiar no dedo, apesar de práticos, não são recomendados para uso prolongado. Também a sola das sandálias deve ser robusta e, idealmente, permitir a colocação de uma palmilha, se necessário.

E as sapatilhas?

Quando se trata de caminhadas ou prática de exercício físico, os ténis continuam a ser a melhor escolha. Os podologistas aconselham modelos com bom suporte para o pé, capazes de absorver o impacto e prevenir lesões. O material deve ser respirável, para manter os pés secos, e nunca se deve usar sapatilhas sem meias de algodão, que ajudam a evitar fricções e humidade excessiva.

Os melhores materiais para o verão

Maria Luz González Fernández, docente da Faculdade de Enfermagem, Fisioterapia e Podologia da Universidade Complutense de Madrid, indica que os materiais mais indicados para o calçado de verão incluem couro, malha respirável, algodão e cortiça, pois favorecem a ventilação e mantêm os pés secos, evitando o aparecimento de fungos e odores.

Calçado a evitar nos dias quentes

Os especialistas desaconselham fortemente o uso de sapatos com solas finas e planas, como é o caso dos chinelos de borracha. Estes obrigam o pé a absorver todo o impacto da passada e não oferecem suporte suficiente. Não se trata de banir os chinelos — eles continuam a ser adequados para idas à praia ou à piscina — mas não devem ser utilizados de forma contínua no dia a dia.

Outro material a evitar é o plástico, uma vez que, apesar de ser fácil de lavar, impede a ventilação adequada dos pés, favorecendo o desenvolvimento de fungos. Por fim, os saltos altos também não são recomendados. Caso se opte por usá-los, os especialistas aconselham modelos com salto largo e estável, para garantir maior equilíbrio e reduzir o risco de lesões.

A regra de ouro: variar o calçado

A recomendação geral dos podologistas é clara: não utilizar o mesmo tipo de calçado todos os dias. Sempre que sentir desconforto, deve mudar de sapatos para evitar o agravamento de problemas nos pés.

Cuidados essenciais com os pés no verão

Durante os meses quentes, as bolhas tornam-se mais comuns — e mais incómodas. Para as prevenir, é essencial não usar calçado novo em caminhadas longas e evitar insistir em sapatos desconfortáveis. Se estiver a caminhar, é recomendável secar os pés regularmente e trocar de meias sempre que estas fiquem húmidas.

Outra dica eficaz é usar fita desportiva nas zonas de maior atrito, como os calcanhares ou os dedos dos pés. Esta fita atua como uma barreira, evitando o contacto direto entre o pé e o sapato. E não esquecer um detalhe muitas vezes ignorado: se estiver a usar sapatos abertos, aplique protetor solar nos pés.