Todos os verões surge a mesma dúvida: afinal, pode conduzir de chinelos? E a resposta não é tão simples como parece

  • Dois às 10
Carro
Carro
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Com o aumento das temperaturas, muitos automobilistas trocam os sapatos por chinelos. No entanto, antes de se fazer à estrada, convém saber o que diz a lei e quais os riscos associados a este tipo de calçado.

Antes de mais, importa esclarecer uma dúvida comum que surge todos os verões. Será legal conduzir de chinelos? Com a chegada dos dias quentes, é natural optar por roupa mais leve e confortável. Entre férias, idas à praia e passeios de fim de semana, os chinelos tornam-se o calçado de eleição para muitas pessoas. Ainda assim, a questão continua a gerar dúvidas e a resposta pode surpreender muitos condutores.

O que diz a lei?

Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), não existe qualquer artigo no Código da Estrada que proíba expressamente conduzir de chinelos, descalço ou em tronco nu.

Contudo, a questão é tratada de forma indireta no artigo 11.º do Código da Estrada, que estabelece o seguinte: “Os condutores devem, durante a condução, abster-se da prática de quaisquer atos que sejam suscetíveis de prejudicar o exercício da condução em segurança”.

Na prática, isto significa que, apesar de não existir uma proibição específica quanto ao tipo de calçado, cabe ao condutor garantir que reúne todas as condições para conduzir em segurança. Se os chinelos se soltarem facilmente, escorregarem nos pedais ou dificultarem a realização de manobras rápidas, podem ser considerados um fator de risco.

Pode haver coima?

Sim, em determinadas situações. Se, durante uma fiscalização ou na sequência de um acidente, as autoridades entenderem que o calçado utilizado comprometeu a segurança da condução, o condutor pode ser autuado. A infração, porém, não será por conduzir de chinelos, mas sim por condução negligente ou perigosa, com base no artigo anteriormente referido.

Assim, conduzir de chinelos não é proibido por lei. Ainda assim, é da responsabilidade do condutor assegurar que o calçado utilizado não compromete a segurança na condução. Caso os chinelos sejam considerados um fator de risco, pode haver lugar à aplicação de uma coima.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Chinelos Código da Estrada
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Milhares de condutores têm esta dúvida: é proibido conduzir sem t-shirt? Eis a resposta

Poucos sabem, mas estas 9 peças de roupa devem ser evitadas ao conduzir

Vai viajar com o cão no carro? Cuidado: se não fizer isto, pode ser multado

Este é o erro que muitos condutores cometem nas rotundas

Dicas

Parque temático português conquista jornalistas estrangeiros: "Um dos melhores da Europa"

Ontem às 15:00

Este camping português, situado numa "ilha paradisíaca", é um dos mais originais do mundo, diz a imprensa espanhola

16 jul, 17:00

O Aquashow já não é a única escolha. Este parque aquático português está a fazer furor

16 jul, 15:00

Uma praia fluvial de água azul-turquesa? Existe e fica em Portugal

15 jul, 17:00

Vai viajar com o cão no carro? Cuidado: se não fizer isto, pode ser multado

15 jul, 16:00

Esta lagoa de água do mar fica a apenas 45 minutos de Lisboa (e pode lá chegar de transportes públicos)

15 jul, 15:00

Tem água a 30 graus e areia branca. Descobrimos uma das praias mais bonitas da Europa

14 jul, 17:00
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos recebe notícia sobre famoso português: “Acabou mesmo agora de dizer. Foi internado no hospital”

16 jul, 10:46

João Ricardo abre o jogo sobre algo que o público não sabia: “Nunca disse isto”

Ontem às 10:22

Apanhado de surpresa, João Ricardo reage a confronto: “Para a próxima não venho”

Ontem às 10:02

Depois de semanas afastados, João Ricardo é surpreendido por Sara em direto

Ontem às 10:05

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

Ontem às 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Milhares de pessoas já experimentaram o gelado caseiro desta influencer. E o sucesso não para de crescer

14 jul, 15:00

Ninguém acredita que este pudim de maracujá tem só 50 calorias. E faz-se com algo que todos temos em casa

9 jul, 15:00

Fora do Estúdio

Após notícia que a deixou sem chão, Liliana, do Secret Story 10, partilha atualização: «Deus é grande»

Ontem às 15:05

Apresentador da TVI mostra-se rendido à surpresa do namorado: «Estou certíssimo ao continuar a escolher estar ao teu lado»

Ontem às 09:42

Digno de um conto de fadas. Ao lado de Dylan Fonte, Inês Gama vive momento especial: «Vocês ainda não tinham visto»

16 jul, 15:51

João Ricardo corta relações com ex-concorrente do Big Brother: «Neste momento, não nos falamos»

16 jul, 14:47

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Todos os verões surge a mesma dúvida: afinal, pode conduzir de chinelos? E a resposta não é tão simples como parece

Ontem às 17:00

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

Ontem às 16:00

Após notícia que a deixou sem chão, Liliana, do Secret Story 10, partilha atualização: «Deus é grande»

Ontem às 15:05

Parque temático português conquista jornalistas estrangeiros: "Um dos melhores da Europa"

Ontem às 15:00