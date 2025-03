Chocolate do Dubai esgotado, mas já pode encontrá-lo noutro local em Portugal: descubra onde comprar

O chocolate mais desejado de sempre, que conquistou fãs ao redor do mundo, chegou finalmente a Portugal!

A febre do chocolate do Dubai, que conquistou os corações de milhares de pessoas em todo o mundo, finalmente aterrou em Portugal! Depois de esgotar diariamente na loja Lindt do Colombo, o famoso Dubai Style Chocolate vai ser disponibilizado, a partir de 20 de março, nas prateleiras do Lidl. O chocolate, da marca J.D. Gross, promete conquistar novamente os portugueses com sua combinação única de sabor e textura.

O Dubai Style Chocolate é uma tablete recheada com 45% de creme de pistácio e um toque crocante de kadaif, que, para quem não conhece, é um tipo de massa folhada usada em doces tradicionais do Médio Oriente. Com um preço acessível de 4,99€, o chocolate apresenta-se como uma verdadeira experiência sensorial, unindo a doçura do chocolate ao frescor do pistácio e à crocância do kadaif.

Além de ter a oportunidade de experimentar este doce icônico, os fãs podem participar de um passatempo organizado pelo Lidl, que está a decorrer até o dia 21 de março. Para participar, basta seguir a página oficial do Lidl nas redes sociais, identificar a pessoa com quem gostariam de partilhar o chocolate e comentar com uma frase criativa sobre o que diriam ao encontrar o Dubai Style Chocolate nas lojas. As 12 reações mais divertidas serão premiadas com uma tablete do chocolate, mas, atenção: apenas a mais criativa ganhará um prémio ainda mais tentador: uma viagem ao Dubai com estadia paga para duas pessoas.