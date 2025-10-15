45 anos depois de «A Lagoa Azul», assim estão Christopher Atkins e Brooke Shields

Recorda-se do romance de Christopher Atkins e Brooke Shields no filme «A Lagoa Azul»? Décadas depois, muitos perguntam: como estão agora estas estrelas que conquistaram o público com a sua química inesquecível na praia e na ilha deserta? Descubra a surpreendente transformação de Christopher e Brooke ao longo dos anos.

A sinopse de «A Lagoa Azul» já nos dá uma ideia de que, nos dias de hoje, seria difícil realizar uma produção deste género. Dois primos, ainda crianças, ficam isolados numa ilha após um naufrágio. Crescem e amadurecem sozinhos, num mundo próprio, acompanhando o despertar da sua sexualidade e o desenrolar de uma história de amor que culmina com o nascimento de um filho.

Na altura, Brooke Shields e Christopher Atkins, protagonistas do filme, eram adolescentes: ela tinha 14 anos e ele 18. Hoje, com 57 e 62 anos, os atores reuniram-se no início de 2023 para recordar a experiência de filmar e chegaram à conclusão de que, atualmente, um projeto assim nunca seria possível.

«Nunca mais vai ser feito um filme assim. Não seria permitido», admitiu a atriz. Christopher Atkins concorda: «Foram feridos animais no filme, espetávamos peixes e todo o tipo de coisas loucas. Crianças corriam nuas pela praia», recorda.

Os atores revelaram ainda que a equipa de produção queria que se apaixonassem na vida real, apesar de Brooke Shields ser menor de idade. «Eles queriam desesperadamente que nos apaixonássemos um pelo outro», contou a atriz. Na altura, que ainda não tinha beijado ninguém, não reagiu bem «ao ser forçada a sentir qualquer coisa».

«O que provavelmente foi óptimo para o filme, porque era disso que se tratava», acrescenta o ator. «Tens de admitir que a química entre nós era simplesmente incrível», disse à antiga colega. «Houve imensos momentos óptimos e acho que foi muita dessa inocência que transpareceu no filme que fez com que resultasse ainda mais», explicou.

No entanto, Christopher Atkins recorda que algumas cenas foram bastante confrangedoras, como aquelas em que tinham de gravar completamente nus. Além disso, era necessário bronzear-se na praia antes das filmagens, também totalmente nus, para não ficarem com marcas no corpo.

«Vestíamos pequenas tiras de roupa e o meu cabelo estava colado com fita cola ao meu corpo para tapar os seios», lembrou Brooke Shields.

Para além da questão da nudez, os atores recordaram outros desafios, como a cena do parto, que Brooke Shields teve de filmar enquanto sofria de pneumonia e falta de ar. Foram ainda alvo de ferimentos causados por cavalos, ratos, caranguejos e outros insetos.

Percorra agora a galeria para ver como estão hoje os atores e confira, abaixo, a conversa entre os dois e o trailer do filme.