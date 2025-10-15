45 anos depois de «A Lagoa Azul», assim estão Christopher Atkins e Brooke Shields

  • Joana Lopes
  • Ontem às 17:00

Recorda-se do romance de Christopher Atkins e Brooke Shields no filme «A Lagoa Azul»? Décadas depois, muitos perguntam: como estão agora estas estrelas que conquistaram o público com a sua química inesquecível na praia e na ilha deserta? Descubra a surpreendente transformação de Christopher e Brooke ao longo dos anos.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A sinopse de «A Lagoa Azul» já nos dá uma ideia de que, nos dias de hoje, seria difícil realizar uma produção deste género. Dois primos, ainda crianças, ficam isolados numa ilha após um naufrágio. Crescem e amadurecem sozinhos, num mundo próprio, acompanhando o despertar da sua sexualidade e o desenrolar de uma história de amor que culmina com o nascimento de um filho.

Na altura, Brooke Shields e Christopher Atkins, protagonistas do filme, eram adolescentes: ela tinha 14 anos e ele 18. Hoje, com 57 e 62 anos, os atores reuniram-se no início de 2023 para recordar a experiência de filmar e chegaram à conclusão de que, atualmente, um projeto assim nunca seria possível.

«Nunca mais vai ser feito um filme assim. Não seria permitido», admitiu a atriz. Christopher Atkins concorda: «Foram feridos animais no filme, espetávamos peixes e todo o tipo de coisas loucas. Crianças corriam nuas pela praia», recorda.

Os atores revelaram ainda que a equipa de produção queria que se apaixonassem na vida real, apesar de Brooke Shields ser menor de idade. «Eles queriam desesperadamente que nos apaixonássemos um pelo outro», contou a atriz. Na altura, que ainda não tinha beijado ninguém, não reagiu bem «ao ser forçada a sentir qualquer coisa».

«O que provavelmente foi óptimo para o filme, porque era disso que se tratava», acrescenta o ator. «Tens de admitir que a química entre nós era simplesmente incrível», disse à antiga colega. «Houve imensos momentos óptimos e acho que foi muita dessa inocência que transpareceu no filme que fez com que resultasse ainda mais», explicou.

No entanto, Christopher Atkins recorda que algumas cenas foram bastante confrangedoras, como aquelas em que tinham de gravar completamente nus. Além disso, era necessário bronzear-se na praia antes das filmagens, também totalmente nus, para não ficarem com marcas no corpo.

«Vestíamos pequenas tiras de roupa e o meu cabelo estava colado com fita cola ao meu corpo para tapar os seios», lembrou Brooke Shields.

Para além da questão da nudez, os atores recordaram outros desafios, como a cena do parto, que Brooke Shields teve de filmar enquanto sofria de pneumonia e falta de ar. Foram ainda alvo de ferimentos causados por cavalos, ratos, caranguejos e outros insetos.

Percorra agora a galeria para ver como estão hoje os atores e confira, abaixo, a conversa entre os dois e o trailer do filme.

Temas: Christopher Atkins Brooke Shields Lagoa Azul

Dicas

Nunca imaginaria o que está por trás dos nomes dos produtos da IKEA

Ontem às 16:30

Não aprecia leite? Conheça outras ótimas fontes de cálcio

Ontem às 16:00

6 peixes magros para quem quer perder peso

Ontem às 15:30

Os 6 peixes mais benéficos para a saúde que deve ter no congelador

Ontem às 15:00

Costuma deitar fora a pele do salmão? Descubra por que não o deve fazer

Ontem às 14:30

Comer bem é o segredo da juventude. Eis os 10 alimentos que travam o envelhecimento da pele

14 out, 16:06

Os oito erros que arruínam a sua manicure logo após sair do salão

14 out, 15:39
MAIS

Mais Vistos

Em direto, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos fazem convite a Zé, ex-noivo de Liliana

Ontem às 10:15

Cláudio Ramos prevê fim da relação de Liliana e Fábio: «Não vai aguentar»

Ontem às 10:13

Revelado: Foi assim que Lídia e Dylan se conheceram antes de entrarem no «Secret Story»

14 out, 11:47

Com 8 anos, era notícia constante. Reaparece 40 anos depois: «Ficar em silêncio tanto tempo...»

Ontem às 11:53

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Fora do Estúdio

Nova tendência lançada por Kim Kardashian chegou a Portugal. Mas nem todos a querem usar

Ontem às 16:17

Novo feito para Zé. Ex-noivo de Liliana acaba de conseguir o que nenhum outro concorrente do «Secret Story 9» alcançou

Ontem às 15:21

Mãe faz apelo desesperado por jovem que continua desaparecida: «Está a ser extremamente difícil»

Ontem às 09:10

Sem camisola, Zé partilha nova foto e deixa redes sociais ao rubro: «É tão bonito»

14 out, 08:49

Fotos

45 anos depois de «A Lagoa Azul», assim estão Christopher Atkins e Brooke Shields

Ontem às 17:00

Nunca imaginaria o que está por trás dos nomes dos produtos da IKEA

Ontem às 16:30

Nova tendência lançada por Kim Kardashian chegou a Portugal. Mas nem todos a querem usar

Ontem às 16:17

Não aprecia leite? Conheça outras ótimas fontes de cálcio

Ontem às 16:00