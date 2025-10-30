Faça estes bolinhos de coco com ingredientes que já tem em casa

Bastam alguns ingredientes e poucos minutos para fazer estes bolinhos de coco.
Para os amantes de coco, esta é a receita perfeita para um doce rápido após o almoço ou jantar. Estes bolinhos de coco são simples de preparar, utilizam ingredientes que normalmente já tem em casa e ficam prontos em apenas alguns minutos.
A receita foi partilhada pelo canal do Youtube Las Recetas & Trucos de Anna. Siga os passos:
Ingredientes:
-
100 g de coco ralado;
-
80 g de açúcar;
-
2 ovos;
-
1 gema;
-
1 colher de sopa de mel;
-
80 g de manteiga;
-
1 colher de chá de fermento em pó.
Modo de preparação:
-
Numa taça, coloque o coco ralado e adicione o açúcar.
-
Junte os ovos, a gema, o mel, a manteiga e o fermento e envolva bem todos os ingredientes.
-
Leve a mistura ao frigorífico durante 20 minutos.
-
Unte as mãos com um pouco de óleo e molde pequenas bolinhas.
-
Pré-aqueça o forno a 180 ºC e leve os bolinhos a cozer durante 12 minutos.
Cobertura:
-
Derreta 100 g de chocolate com um pouco de leite.
-
Passe os bolinhos já cozidos pelo chocolate.
-
Leve novamente ao frigorífico para solidificar.