Faça estes bolinhos de coco com ingredientes que já tem em casa

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:30
Bolinhos de coco
Bolinhos de coco

Bastam alguns ingredientes e poucos minutos para fazer estes bolinhos de coco.

Para os amantes de coco, esta é a receita perfeita para um doce rápido após o almoço ou jantar. Estes bolinhos de coco são simples de preparar, utilizam ingredientes que normalmente já tem em casa e ficam prontos em apenas alguns minutos.

A receita foi partilhada pelo canal do Youtube Las Recetas & Trucos de Anna. Siga os passos:

Ingredientes:

  • 100 g de coco ralado;

  • 80 g de açúcar;

  • 2 ovos;

  • 1 gema;

  • 1 colher de sopa de mel;

  • 80 g de manteiga;

  • 1 colher de chá de fermento em pó.

Modo de preparação:

  1. Numa taça, coloque o coco ralado e adicione o açúcar.

  2. Junte os ovos, a gema, o mel, a manteiga e o fermento e envolva bem todos os ingredientes.

  3. Leve a mistura ao frigorífico durante 20 minutos.

  4. Unte as mãos com um pouco de óleo e molde pequenas bolinhas.

  5. Pré-aqueça o forno a 180 ºC e leve os bolinhos a cozer durante 12 minutos.

Cobertura:

  1. Derreta 100 g de chocolate com um pouco de leite.

  2. Passe os bolinhos já cozidos pelo chocolate.

  3. Leve novamente ao frigorífico para solidificar.

