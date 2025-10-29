Este é o medo de qualquer condutor quando chove. Saiba como agir

  • Joana Lopes
  • Ontem às 15:30
Aquaplanagem
Aquaplanagem

Um segundo de distração pode bastar para perder o controlo do carro. Saiba o que fazer para evitar o pior quando a estrada se transforma num perigo.

Com a chuva a intensificar-se, os acidentes de automóvel tendem a aumentar. Um dos maiores receios dos condutores em dias chuvosos é o aquaplaning, que ocorre quando as rodas do carro perdem contacto com o asfalto, criando o risco de se perder o controlo do veículo. Em situações de muita chuva, quando se formam poças de água na estrada, a quantidade de água acumulada junto aos pneus pode ultrapassar a capacidade do automóvel de a dispersar, provocando assim o aquaplaning.

O condutor percebe que o carro está a sofrer aquaplanagem ao conduzir sobre água se notar que o volante está mais leve, o motor faz mais barulho, as rotações aumentam mesmo sem alterar as mudanças ou acelerar, ou se a traseira do carro deslizar, parecendo «rabear» de um lado para o outro. Nestes casos, a primeira ação deve ser evitar movimentos com o volante, acelerações ou travagens, explica a Pass Me Fast. É essencial manter a calma e esperar que as rodas voltem a contactar a estrada, evitando movimentos bruscos que possam desviar o carro da trajetória.

Para reduzir o risco de aquaplaning, é importante redobrar a atenção em dias de chuva. A Pass Me Fast recomenda que, se souber que uma estrada acumula poças de água, procure percursos alternativos e tente conduzir à volta dessas poças. É igualmente essencial garantir que os pneus estão em bom estado, com ranhuras suficientes para máxima aderência, e que estão com a pressão correta, tal como recomendado pelo fabricante, para manter o carro estável. Deve também reduzir a velocidade, tendo em conta o estado da estrada, as condições meteorológicas e o tráfego, e seguir, sempre que possível, os percursos feitos por outros veículos, que já dispersaram parte da água.

Se se deparar com uma situação de aquaplaning, o primeiro passo é manter a calma, evitando travagens bruscas que podem agravar o problema. O procedimento correto consiste em retirar o pé do acelerador lentamente, manter o volante direito e começar a travar devagar apenas quando sentir maior controlo do carro. Após passar por água, é importante verificar o estado dos travões, pois se entrou água poderão não funcionar corretamente; vá travando devagar para secá-los e confirmar que estão funcionais. Pode também entrar água no motor; se o carro parar subitamente depois de atravessar uma grande poça, não tente ligá-lo e contacte o seu seguro ou mecânico. Mesmo que o carro continue a funcionar normalmente, esteja atento a alterações no barulho do motor.

Temas: Chuva Carro

