Fim de semana de chuva? 5 ideias perfeitas para aproveitar sem sair de casa

Não deixe que o tempo cinzento estrague seus planos! Temos cinco sugestões para aproveitar ao máximo o seu tempo em casa

O tempo está a pedir para ficar em casa, mas isso não significa que o fim de semana tenha de ser entediante. Se a chuva não permitir que saia para passeios ao ar livre, aqui ficam algumas sugestões para aproveitar ao máximo o tempo em casa, tornando o fim de semana produtivo e divertido.

1. Assistir aos programas da TVI

Se o tempo lá fora está feio e a vontade de sair é pouca, aproveitar a companhia da família para ver alguns programas da TVI pode ser uma ótima forma de passar o tempo. Em especial, o «Secret Story - Desafio Final» vai proporcionar-lhe muitas surpresas. Além disso, acompanhar também o «Em Família» e o «Funtástico» vai trazer-lhe horas de sofá divertidas. Consulte a programação da TVI ou veja os episódios e programas que perdeu no TVI Player.

2. Destralhar

Um fim de semana de chuva é uma excelente oportunidade para organizar a casa. Dedique -se a separar o que já não usa, como roupas, utensílios e livros e faça uma boa ação: doe o que está em bom estado a quem precisa.

3. Planear a próxima viagem

Embora o tempo lá fora esteja a pedir para ficar em casa, pode ser o momento ideal para começar a planear a próxima viagem. Seja uma escapadinha no próximo fim de semana ou uma grande aventura de férias, começar a investigar destinos, ler sobre pontos turísticos e organizar itinerários é uma forma produtiva e empolgante de passar o tempo. Já espreitou a secção de viagens do portal IOL?

4. Experimentar receitas novas na cozinha

A chuva lá fora pode ser a desculpa perfeita para se dedicar à cozinha e experimentar novas receitas. Que tal fazer um bolo caseiro, uma sopa reconfortante ou até mesmo um prato novo que nunca experimentou? A cozinha pode ser uma excelente forma de passar o tempo, e, no fim, ainda tem a recompensa de uma refeição deliciosa ou uma sobremesa irresistível. Esta pode ser uma experiência divertida para fazer com a família ou amigos. Inspire-se na nossa secção de receitas.

5. Experimentar atividades manuais

Se gosta de trabalhos manuais, o fim de semana de chuva pode ser o momento perfeito para pôr a criatividade à prova. Pode pintar, fazer scrapbooking, criar acessórios personalizados... Desde criar velas, decorar molduras, fazer bijuterias ou até fazer as suas próprias roupas, o importante é expressar a sua criatividade e, claro, acabar com algo único e feito por si. Além de ser uma atividade relaxante, vai sentir-se, certamente, muito realizado com o resultado final.