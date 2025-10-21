Em tempo de chuva, visite este parque infantil coberto e gratuito em Lisboa

Parque infantil e juvenil coberto
Quando a chuva ameaça o programa do dia, não precisa de cancelar a diversão dos mais pequenos. Lisboa tem um parque infantil coberto, totalmente gratuito, onde as crianças podem brincar, independentemente do tempo.

O parque infantil e juvenil coberto da Quinta de Santo António, em Lisboa, é uma opção gratuita para crianças e adolescentes brincarem em segurança, independentemente das condições meteorológicas. Localizado no Parque Urbano do Alto do Duque, em Monsanto, dispõe de 300 metros quadrados com equipamentos como paredes de escalada, redes para trepar e escorregas, organizados por faixas etárias.

Inaugurado em 2021, o espaço requalificou uma área abandonada há mais de 25 anos, onde funcionava o antigo Aquaparque do Restelo, oferecendo agora um local moderno e acessível para famílias. Nos dias de sol, há diversas opções económicas para fazer com as crianças, como passeios no parque, piqueniques junto ao mar ou visitas a jardins do bairro. Quando chove, no entanto, estas alternativas diminuem e, muitas vezes, ficar em casa parece ser o único plano. Felizmente, o parque infantil e juvenil coberto da Quinta de Santo António surge como uma opção divertida e gratuita para os mais novos.

Situado no Parque Urbano do Alto do Duque, em Monsanto, o espaço proporciona um ambiente seguro e protegido para crianças e adolescentes, entre os 1 e os 16 anos, se divertirem independentemente do clima. Com cerca de 300 metros quadrados, o parque está dividido em quatro áreas, organizadas por faixas etárias: primeira infância, pré-escolar, idade escolar e adolescentes. Entre os equipamentos disponíveis destacam-se paredes de escalada, redes para trepar e escorregas, que promovem atividade física e interação entre os visitantes.

«Absolutamente maravilhoso! Parque interno e externo, realmente limpo para algo que é de uso público, bonito e verde, ambiente realmente agradável!», lê-se numa das críticas no Google Maps. Outro visitante refere: «Espaço limpo e agradável. Banheiros limpos».

O local onde hoje se encontra o parque tem uma história marcante. No passado, albergava o Aquaparque do Restelo, um espaço de diversão aquática que encerrou nos anos 1990 após um trágico incidente. Durante mais de 25 anos, as infraestruturas permaneceram abandonadas, até que a Câmara Municipal de Lisboa decidiu reabilitar a área e dar-lhe um novo propósito. Em 2021, nasceu o primeiro parque infantil coberto da cidade, transformando um espaço esquecido num ponto de encontro para famílias.

Além do parque coberto, os visitantes podem explorar a zona envolvente, que inclui um parque infantil ao ar livre e uma clareira ideal para momentos de lazer. A entrada é gratuita, tornando o espaço acessível a todas as famílias.

Os horários de funcionamento variam consoante a época do ano: de 21 de setembro a 20 de março, o parque funciona das 9h às 18h, com os portões a encerrarem às 17h30. De 21 de março a 20 de setembro, o parque abre das 9h às 20h, com os portões a encerrarem às 19h30.

Veja no Google Maps como chegar

