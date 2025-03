Hoje começa a primavera. Dizemos-lhe como vai estar o tempo nos próximos dias

A primavera começa hoje, mas a instabilidade climática vai continuar. Saiba o que esperar dos próximos tempos

A primavera começa hoje no calendário, mas as condições meteorológicas em Portugal ainda serão marcadas por instabilidade nas próximas semanas. A previsão é de chuva intensa e temperaturas amenas, principalmente em abril, com valores de precipitação acima do normal, conforme apontado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Pedro Matos Soares, especialista em climatologia, o mês de abril deverá registar um cenário de chuvas fortes, especialmente na primeira metade do mês, com uma gradual estabilização das condições climatéricas à medida que a estação avança.

Contudo, a previsão para maio sugere uma mudança significativa no padrão climático. O calor acentuado e prolongado será a principal característica do mês, com as temperaturas a subir consideravelmente. Além disso, o aquecimento dos oceanos estará em sintonia com o aquecimento do ar, tendo um impacto particularmente notável nas regiões costeiras do país.

Este cenário é mais um reflexo da crescente variabilidade climática e da intensificação de fenómenos meteorológicos extremos, que têm sido cada vez mais frequentes. O excesso de energia gerado pelo efeito de estufa tem sido absorvido pelos oceanos, o que, segundo o especialista, tem levado a episódios de instabilidade mais intensos e frequentes, um fenómeno que é cada vez mais visível em várias partes do mundo.

O artigo baseia-se nas previsões do IPMA e na análise do climatologista Pedro Matos Soares, com informações retiradas da reportagem publicada no «Executive Digest».