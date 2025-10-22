É assim que vai manter os retrovisores limpos mesmo em dias chuvosos

Conduzir com chuva pode ser perigoso quando os retrovisores ficam cobertos de água, prejudicando a visibilidade, mas existe um método que ajuda a manter os espelhos limpos e torna a condução mais segura em dias chuvosos.

Já alguma vez conduziu num dia de chuva, olhou pelos espelhos retrovisores e sentiu que não consegue ver nada devido à água? Limpar com um pano ou com a mão resolve temporariamente, mas existe um truque simples que ajuda a repelir a água dos espelhos do seu carro a médio prazo.

A pasta de dentes, que usamos diariamente para manter a higiene oral, pode também ter uma utilidade fora da casa de banho, concretamente no carro.

Recentemente, a pasta de dentes passou a ser vista como uma ferramenta útil para a manutenção e limpeza de veículos. Algumas pessoas utilizam-na para polir os faróis e, agora, também para garantir que os retrovisores ficam imunes à chuva.

As redes sociais já estão cheias de vídeos que mostram como usar este produto de higiene oral para afastar a água da chuva dos retrovisores. Basta aplicar uma pequena quantidade no espelho e polir com um pano de algodão ou microfibra até que não restem resíduos.

Porque é que a pasta de dentes funciona?

As pastas de dentes contêm abrasivos, detergentes, substâncias para eliminar sabor e odor e químicos que previnem problemas dentários. Em conjunto, estes agentes fazem verdadeiras maravilhas nos espelhos.

Quando se esfrega pasta de dentes nos vidros, a tensão na superfície é reduzida, impedindo que as gotas de água fiquem presas, explica o El Motor.

Veja nos vídeos como pode aplicar esta dica na prática.