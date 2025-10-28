Só precisa de um lençol para secar roupa dentro de casa em dias de chuva

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 23min
Estendal
Image by freepik

A chuva não precisa de atrasar a sua rotina. Com um lençol, é possível secar a roupa dentro de casa.

Secar a roupa quando volta a chover pode ser um verdadeiro pesadelo, especialmente para quem não tem máquina de secar. Quando não é possível estender as peças ao ar livre, a alternativa é secar dentro de casa. No entanto, todos sabemos que o processo demora uma eternidade a concluir, a não ser que exista um truque.

Há uma forma de acelerar a secagem da roupa, funcionando quase como uma máquina de secar. Primeiro, estende-se a roupa num estendal. Depois, coloca-se um lençol por cima, cobrindo todas as peças. Por baixo do estendal, ou na área coberta pelo lençol, coloca-se um aquecedor de ventilação.

Esta dica é especialmente útil para as próximas semanas, mas é importante garantir segurança. Atenta ao local onde coloca o aquecedor, pois a superfície não deve entrar em contacto com a roupa.

A ideia foi partilhada no TikTok e é tão simples que parece incrível que tenhamos passado tanto tempo à espera que a roupa secasse ou a lavar tudo novamente porque, entretanto, ficou com aquele cheiro desagradável típico da secagem lenta.

