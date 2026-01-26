«Quem é?»: Cristina Ferreira questiona Cinha Jardim sobre novo amor… que parece ter terminado

  • Dois às 10
  • Há 3h e 21min

Antes de ir de férias, Cristina Ferreira ouviu de Gonçalo Quinaz que a amiga Cinha Jardim tinha um novo amor. Agora, de regresso à TVI, a apresentadora tentou saber mais.

Cristina Ferreira regressou à condução do ‘Dois às 10’ na manhã desta segunda-feira, 26 de janeiro, depois de duas semanas de férias passadas ao lado do namorado, João Monteiro. De volta à rotina — e à boa disposição que lhe é característica — a apresentadora não perdeu tempo a animar a conversa em estúdio.

Logo no início da emissão, Cristina esteve à conversa com Cinha Jardim, Adriano Silva Martins e Gonçalo Quinaz e acabou por trazer à baila um tema que deixou a comentadora visivelmente desconfortável: a possibilidade de ter o coração ocupado.

Tendo em conta que, há cerca de duas semanas, Gonçalo Quinaz deu a entender que Cinha estaria a conhecer alguém, Cristina quis esclarecer tudo em direto. «Como é que está a história dela ter alguém? Tem?», questionou, sem rodeios.

Foi então que Gonçalo Quinaz acrescentou, em tom de brincadeira: «Um freguês do pior, foi aquilo que viemos a detetar», disse, aumentando ainda mais o mistério.

Sem perceber totalmente a conversa — e perante o silêncio de Cinha Jardim — Cristina Ferreira insistiu, divertida: «Mas quem é? Conta, Cinha! Vamos saber pelos outros (…). Mas era alguém conhecido?», desabafou, arrancando risos em estúdio.

Apesar da pressão bem-humorada, Cinha Jardim optou por não revelar mais detalhes, deixando no ar a dúvida… e garantindo assunto para futuras conversas.

