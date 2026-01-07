Cinha Jardim tem um novo amor e quem revelou foi um amigo próximo: «Proibiu-me de contar»

Cinha Jardim foi surpreendida logo no arranque do Dois às 10, depois de um elogio de Cristina Ferreira ter aberto espaço a comentários enigmáticos e trocas de palavras que deixaram no ar a possibilidade de uma novidade na vida pessoal da comentadora.
O Dois às 10 desta quarta-feira, 7 de janeiro, arrancou com um momento descontraído e cheio de cumplicidade entre os comentadores da rubrica Conversas de Café. Em estúdio estiveram Cinha Jardim, Adriano Silva Martins e Gonçalo Quinaz para comentar a atualidade.
Antes mesmo de arrancar a conversa, Cristina Ferreira fez questão de elogiar Cinha Jardim, notando algo diferente na comentadora. “Tu hoje estás muito bonita! Estás luminosa”, atirou a apresentadora, apanhando todos de surpresa.
O comentário abriu espaço a uma reação imediata de Gonçalo Quinaz, que deixou no ar um possível mistério: “Nas próximas Conversas de Café eu explico o porquê desta cara, hoje ela proibiu-me de contar”, disse, sugerindo que a colega poderá estar a viver um novo capítulo na vida pessoal.
Curiosa, Cristina Ferreira não deixou passar e questionou diretamente Cinha Jardim. “Ah! É um passarinho? Oh Cinha, tu nunca deixaste nada por dizer. Então?”, provocou. A comentadora respondeu em tom bem-humorado: “Nunca! Agora tenho que começar a deixar”.
O clima de mistério adensou-se quando Gonçalo Quinaz voltou à carga, garantindo que sabia mais do que podia revelar. “Pediu-me — porque eu sei quem é — para nem sequer mencionar a primeira letra”, confidenciou, levando Cinha Jardim a reagir de imediato: “Nunca mais te digo nada”.
O momento arrancou sorrisos em estúdio e deixou os telespectadores a especular sobre a possível novidade na vida da comentadora, num arranque leve e divertido do programa das manhãs da TVI.