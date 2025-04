Cinha Jardim recorda episódio marcante com Julio Iglesias

«Apertou-me até…»

No programa «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos protagonizaram um momento divertido ao ouvirem Cinha Jardim contar a sua história com o famoso cantor Julio Iglesias. Durante as «Conversas de Café», a comentadora relembrou um encontro marcante com o artista espanhol, descrevendo-o como "brincalhão".

Cinha Jardim revelou que Julio Iglesias lhe deu um abraço apertado e que tiraram várias fotografias juntos. Cristina Ferreira, curiosa, perguntou: «Cinha, não fizeste uma capa de revista com ele?». Ao que Cinha confirmou: «Sim, fiz! Ele é muito simpático», garantindo ainda que nunca teve qualquer romance com o cantor. «Almoçámos, jantámos e fui ao concerto no Casino do Estoril. Quando me viu, abraçou-me. Ele só gosta de tirar fotografias de um lado específico e, muito brincalhão, apertou-me imenso», contou.

Entretanto, a saúde de Julio Iglesias tem sido motivo de preocupação nos últimos anos. O cantor, atualmente com 81 anos, enfrenta desafios físicos devido ao diagnóstico de osteoblastoma, um tumor benigno que afeta a sua locomoção. Apesar disso, fontes próximas garantem que o artista está bem e mantém um estilo de vida saudável.

A notícia sobre o estado de saúde do cantor surge pouco depois de a Netflix ter anunciado, em fevereiro do ano passado, a produção de um filme sobre a sua vida. Julio Iglesias é um ícone da música latina, tendo conquistado inúmeros prémios ao longo dos seus 55 anos de carreira. O cantor quebrou recordes ao tornar-se o artista latino com mais discos vendidos, alcançando a impressionante marca de 300 milhões de cópias vendidas antes de anunciar o fim da sua carreira em 2011.

A história divertida contada por Cinha Jardim relembra um dos muitos momentos inesquecíveis vividos ao lado de grandes personalidades, reforçando o seu estatuto como uma das comentadoras mais carismáticas da televisão portuguesa.