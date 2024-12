Eduardo Ferreira revela que Marco Paulo o alertou sobre a herança em setembro deste ano: descubra o que o cantor lhe disse

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Novo herdeiro de Marco Paulo: Cinha Jardim revela informações em primeira-mão sobre o homem que vai herdar parte da fortuna do cantor

Afinal, Eduardo Ferreira já tinha sido avisado da herança...

A fortuna de Marco Paulo continua a gerar controvérsia, especialmente a questão do herdeiro cuja existência era até à morte do cantor desconhecida.

Na emissão da passada quarta-feira, dia 11 de dezembro, do programa "Dois às 10", durante a rubrica "Conversas de Café", foi discutida uma entrevista dada por Eduardo Ferreira, na qual o bombeiro desmente ter sido amante de Marco Paulo.

«Em setembro, quando esteve com ele, na casa dele, o Marco Paulo terá dito 'prepara-te para a luta' e ele não percebeu, na altura, o que ele queria dizer», começou por revelar Cristina Ferreira, com base nas declarações feitas por Eduardo Ferreira.

Já a comentadora e amiga próxima do cantor, Cinha Jardim, clarificou a relação entre Marco Paulo e Eduardo Ferreira: «Não era namorado do Marco Paulo. Era a pessoa que o Marco Paulo, neste momento e há três anos para cá, se sentia melhor e se divertia muito. Daí a ser namorado vai um grande passo».

Cláudio Ramos afirmou: «Um amigo colorido...». Cinha Jardim acrescentou com um sorriso: «Era um amigo colorido, com muitas cores, porque ele tem olhos azuis, muito bonitos...». «Era um amigo colorido para o Marco Paulo», terminou, com um tom mais sério.

«Íamos para Braga, o Eduardo tinha de estar sempre presente... Sentia-se muito bem com ele. Passava a tarde, se podia, iam passear... Que eu tivesse visto ou soubesse de alguma coisa que se tivesse passado para além disso, nunca vi», disse a comentadora, deixando claro que não testemunhou nenhum comportamento que denunciasse os dois terem uma relação para lá da amizade.

