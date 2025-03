Cinha Jardim implacável com concorrente do «Secret Story»: «Eu teria vergonha de fazer esta figura!»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cinha Jardim não poupou críticas a Iury Mellany, expressando o seu desagrado com a atitude da concorrente no «Desafio Final».

Cinha Jardim não poupou críticas a Iury Mellany durante o programa «Dois às 10». O momento em que Iury foi informada no confessionário de que continuaria no jogo após uma falsa expulsão gerou um forte posicionamento de Cinha, que expressou o seu desagrado com a ex-concorrente.

«Tenho vergonha alheia, sinto vergonha alheia!», declarou Cinha Jardim, visivelmente indignada. Gonçalo Quinaz, também presente no programa, tentou desviar o foco da conversa, mencionando que sentia «vergonha alheia» em relação a outro concorrente, Miguel Vicente. No entanto, a resposta de Cinha Jardim foi imediata: «Ninguém te perguntou nada, pois não? Esperei que tu acabasses de falar, portanto cala-te!».

A crítica de Cinha Jardim seguiu forte e implacável. «Estava em casa e senti vergonha alheia. Uma mulher da idade dela não é assim, eu teria vergonha de fazer esta figura. Cansa qualquer ser humano. Por favor, ela tem de se calar um bocadinho. Tem de deixar falar alguém. E não é neste tom. Não acho normal, desculpem-me, não acho!».

Cinha não deixou de reforçar o seu ponto de vista sobre o comportamento de Iury: «Não acredito que o Daniel Monteiro pudesse achar qualquer graça a uma mulher destas assim!». A declaração deixou claro o desagrado de Cinha, que não hesitou em defender o comportamento de outros participantes, como Miguel Vicente, contra a postura de Iury Mellany.