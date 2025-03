Cinha Jardim surge «de luto» depois da derrota de Miguel Vicente no «Desafio Final»

Prepare-se para verter uma lágrima! Estas são as imagens únicas do reencontro emocionante de Joana Diniz com a filha

O tão aguardado final do «Secret Story - Desafio Final» chegou ao fim, com Inês Morais a ser coroada grande vencedora do reality show, após um duelo acirrado com Miguel Vicente, que ficou com o segundo lugar. A decisão foi acompanhada por muitos fãs, incluindo Cinha Jardim, que se mostrou uma verdadeira defensora do concorrente, Miguel Vicente.

Esta manhã, 17 de março, Cristina Ferreira recebeu no programa «Dois às 10» Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco para comentar o rescaldo da grande final do «Secret Story - Desafio Final». Cinha Jardim, que sempre demonstrou uma forte preferência por Miguel Vicente, não escondeu a sua tristeza com a derrota do seu favorito. A sua aparência em estúdio chamou a atenção, pois estava vestida com um fato preto, o que, para muitos, representava um luto simbólico pela perda.

A interação entre Cristina Ferreira e Cinha Jardim foi marcada por momentos de descontração e humor, com a apresentadora a brincar com a comentadora logo no início do programa: «Bom dia, bom dia, que hoje o país só quer saber se Cinha Jardim dormiu ou não dormiu». Cinha respondeu prontamente: «Dormi, dormi. Bem sossegada». Contudo, Gonçalo Quinaz não deixou passar a oportunidade de fazer uma piada sobre a situação: «Coincidência ou não, a verdade é que hoje nos deparamos com a Cinha de luto».

Em entrevista, Cinha Jardim partilhou a sua tristeza pela derrota de Miguel Vicente, mas também reconheceu o apoio dos fãs que o acompanharam ao longo do programa. «Tive muita pena, acho que ele era merecedor de ganhar. Mesmo assim, gostei muito de saber que muitos portugueses votaram nele e que muitos portugueses estavam comigo, porque tive até às 3 da manhã a receber mensagens de apoio», afirmou a comentadora.