«Perdoava e voltava»: Cinha Jardim revela detalhes da relação com Pedro Santana Lopes

Cinha Jardim recordou no programa «Dois às 10» uma das relações mais mediáticas que viveu.

Nas Conversas de Café do «Dois às 10», Cinha Jardim abriu o coração e revisitou uma das relações que mais marcou a sua vida: o romance que viveu com Pedro Santana Lopes. Com a frontalidade e humor que a caracterizam, a comentadora descreveu um amor feito de idas e vindas, marcado por saudade, tentativas e desilusões.

Cinha começou por recordar o padrão que se repetia vezes sem conta ao longo da relação: «Numa altura da minha vida, era sai, entra, sai, entra, com o Pedro Santana Lopes. Separávamo-nos e voltávamos.»

A comentadora contou que, apesar do desejo genuíno de fazer a relação resultar, o reencontro acabava sempre por revelar os mesmos problemas: «Tinha saudades dele, mas quando voltávamos, reparávamos que a coisa não dava. As coisas foram espaçando até se perder tudo.»

Cinha confessou que sempre foi uma mulher de insistir no amor — mesmo quando já não havia muito por onde insistir: «Sou daquelas que tentava até à exaustão. Perdoava e voltava.»

