Cinha Jardim fala sobre o novo namorado de Pimpinha Jardim e destaca coincidência: «É a filha que repete a minha história»

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:37

A nova relação de Pimpinha Jardim com Tiago Vieira, filho de Luís Filipe Vieira, continua a dar que falar.

Esta quinta-feira, 19 de junho, o tema foi abordado no programa Dois às 10, da TVI, e Cristina Ferreira aproveitou para questionar Cinha Jardim sobre esta nova fase da vida da filha.

Durante a rubrica Conversas de Café, a comentadora revelou que já conhecia o romance há algum tempo, embora Pimpinha tenha tentado manter a discrição nos primeiros tempos. “Já sei há algum. Ela, ao princípio, foi… A Pimpinha é assim… Eu: ‘Quem é?’. ‘É um amigo meu. Chama-se Tiago’. Mas não me passou pela cabeça, nunca pergunto os apelidos. Ela quis resguardar-se e não disse nada, não fosse a mãe, desbocada como é, contar aqui alguma coisa”, começou por contar.

Apesar de admitir que a relação ainda está numa fase inicial, Cinha Jardim mostrou-se satisfeita com o casal. “Eu acho que eles estão muitíssimo bem, têm muitas coisas em comum, também estamos a ver isto no princípio de uma relação, é tudo bonito, é tudo… Mas estou convencida que isto vai dar o verão inteiro e depois logo se verá”, afirmou.

Entre elogios ao novo companheiro da filha, a comentadora não resistiu a destacar uma característica muito especial para si. “Ele é muito simpático, muito bem educado, é uma pessoa bem-disposta, mas também quem não é no princípio de uma relação? E, para mim, tem uma grande qualidade: é ser benfiquista”, brincou.

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A conversa acabou ainda por passar pela vida familiar de Tiago Vieira, que é pai de cinco filhos de três relações diferentes. Um detalhe que levou Cinha Jardim a encontrar uma curiosa semelhança com a sua própria história. “A vida traz-nos coisas que nós não estamos a contar. Eu quando estive com o Pedro Santana Lopes, o Pedro Santana Lopes tinha três ex-mulheres e cinco filhos. Então não é que a Pimpinha vai-me arranjar? É a repetição da história, é extraordinário!”, atirou.

A comentadora recordou ainda o seu percurso pessoal e o casamento da filha com Francisco Spínola. “Eu estive casada com o Raúl 17 anos, a Pimpinha ultrapassou-me, foram 20. É a filha que repete a minha história, imagina tu, mas eu estou contente”, rematou.

Segundo revelou ainda, Pimpinha Jardim não tem intenção de voltar a ser mãe nesta nova etapa da sua vida.

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