Cinha Jardim revela como reagiu à separação da filha, Pimpinha Jardim

Cinha Jardim comentou a separação da filha, Pimpinha Jardim, e de Francisco Spínola, após 20 anos de casamento. A notícia, que foi partilhada por Pimpinha nas suas redes sociais, surpreendeu muitos seguidores e fãs da família. Com o coração apertado, Cinha Jardim expressou a sua tristeza pela decisão, mas, ao mesmo tempo, revelou que a separação foi tomada com o principal objetivo de preservar o bem-estar dos filhos. «Eu tive muita pena e eles também têm muita pena», confessou, acrescentando que a decisão foi tomada «para bem dos miúdos e para a saúde mental» do casal.

A mãe de Pimpinha tranquilizou ainda todos os que se preocupam com o futuro da família, explicando que a amizade entre Pimpinha e o ex-marido se mantém saudável: «Eles, pelos filhos, e, no fundo, por eles próprios, vão continuar a ter uma relação muita simpática e normal».