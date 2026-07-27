Despedida emocionante. Cinha Jardim mostra foto rara do dia do seu casamento: «É assim que te vou lembrar sempre»

A morte de Luís Represas, que faleceu na passada quarta-feira, dia 22, aos 69 anos, vítima de doença prolongada, continua a motivar inúmeras homenagens nas redes sociais. Entre as figuras públicas que fizeram questão de recordar o cantor está Cinha Jardim.

A comentadora recorreu ao Instagram para partilhar um verdadeiro "tesourinho": uma fotografia captada há mais de quatro décadas, no dia do seu casamento, onde surge ao lado de Luís Represas. "As saudades vão ser muitas, querido Luís. Esta fotografia tem mais de 40 anos, é do dia do meu casamento. É assim que te vou lembrar sempre", escreveu na legenda da publicação.

Cinha Jardim aproveitou ainda para recordar uma mensagem que recebeu de Felipa Garnel, evocando uma das canções mais conhecidas do artista. "Como me disse a Felipa Garnel: 'A esta hora estarás no céu com a nossa Rosinha a cantar "enquanto for só ternura de verão, eu vou…'"', acrescentou.

A partilha foi rapidamente preenchida com mensagens de carinho de seguidores e amigos, que também prestaram homenagem a Luís Represas e deixaram palavras de conforto à família e aos que lhe eram mais próximos.