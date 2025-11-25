Quase ninguém conhece a verdadeira função deste botão nos cintos de segurança

Poucos condutores sabem, mas aquele pequeno botão que encontra no cinto de segurança não está lá por acaso. Apesar de parecer apenas um detalhe, ele tem uma função prática que pode fazer diferença em situações inesperadas. Descubra para que serve e como pode tornar a sua condução mais segura.

Quando pensa em cinto de segurança, provavelmente acha que já conhece tudo sobre este acessório obrigatório nos carros. No entanto, existe um pequeno detalhe que escapa à maioria dos condutores e que pode tornar o seu dia a dia mais fácil.

O site Auto Bild explica que há uma pequena peça de plástico, redonda e ligeiramente saliente, nos cintos de segurança, que muitos confundem com um simples botão. Na verdade, a sua função é servir como tope, impedindo que a fivela do cinto deslize até ao chão. Desta forma, a fivela mantém-se sempre numa posição acessível, tornando mais fácil prendê-la sem ter de a procurar.

Portanto, da próxima vez que colocar o cinto, lembre-se: aquele pequeno «botão» está lá para o ajudar a manter tudo no sítio certo.