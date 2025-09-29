Exercícios rápidos para afinar a sua cintura sem sair de casa

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:30

Quer uma cintura mais fina sem ir ao ginásio? Estes exercícios simples em casa ajudam a tonificar e a afinar a cintura rapidamente.

Quer afinar a cintura e fortalecer o core sem necessidade de ir ao ginásio? Existem exercícios simples, que podem ser realizados em casa, com pouco ou nenhum equipamento.

Além de contribuírem para definir a zona abdominal, estes movimentos melhoram a postura, o equilíbrio e a estabilidade do corpo. Na galeria acima, encontra-se uma seleção de exercícios focados na tonificação da cintura, adequados para todos os níveis e perfeitos para integrar na rotina diária, conforme partilhado pelo site Welltica.

Temas: Cintura Exercícios

