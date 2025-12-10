Último texto de Clara Pinto Correia é divulgado após a sua morte

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:21

O último texto escrito por Clara Pinto Correia foi publicado esta terça-feira pelo jornal digital onde colaborava, tornando-se num registo de despedida inesperado para a escritora e bióloga, que morreu aos 65 anos.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Clara Pinto Correia, bióloga, escritora e uma das vozes mais singulares da divulgação científica e literária em Portugal, morreu esta terça-feira, aos 65 anos. Em sua homenagem, o jornal digital Página Um publicou aquele que viria a ser o seu último texto, transformando-o num gesto simbólico de despedida.

Página Um partilhou um extenso texto de tributo, recordando a autora como uma figura brilhante, complexa e profundamente marcante na cultura portuguesa. Num tom emotivo, o jornal destacou a forma como Clara Pinto Correia enfrentou, ao longo da vida, momentos de grande exposição pública e episódios que deixaram marcas profundas — mas também o brilho raro de quem se dedicou à escrita com determinação, paixão e exigência.

Segundo o jornal, a chegada da escritora ao Página Um, em 2022, representou uma espécie de “regresso a casa” para uma autora que sentia necessidade de voltar a escrever de forma regular. Desde então, publicou 97 textos, entre crónicas, reflexões e até um folhetim, deixando um legado literário que o jornal descreve como “97 mundos” criados ao longo de três anos de colaboração.

A homenagem sublinha ainda a relação próxima que Clara construiu com a equipa editorial, revelando uma faceta pessoal menos conhecida do grande público: uma mulher criativa, irreverente, sensível e marcada por grande generosidade. A sua forma incansável de trabalhar — escrevendo, reescrevendo e aperfeiçoando cada linha — é lembrada como uma das marcas mais fortes da sua ética literária.

O Página Um encerra o tributo com palavras de profunda admiração, lamentando a perda de uma autora que, para muitos, foi muito mais do que uma cronista: foi presença, talento, força e vulnerabilidade em partes iguais.

Veja aqui o último texto da escritora.

Temas: Clara Pinto Correia Luto Dois às 10 Escritora

RELACIONADOS

Morreu Clara Pinto Correia. Escritora foi encontrada morta em casa

Fora do Estúdio

Depois de mudar a cor do cabelo, Dylan toma outra decisão que vai deixar Inês em 'choque'

Hoje às 08:55

«Sou cada vez mais fã»: o hábito que mudou a alimentação de Cristina Ferreira

Ontem às 15:49

Depois de um casamento de 25 anos, jornalista da TVI reencontra o amor: «A vida é bela»

Ontem às 15:32

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Ontem às 15:01

Morreu Clara Pinto Correia. Escritora foi encontrada morta em casa

Ontem às 14:45

Mãe de atriz da TVI revela novidade na família: «Muito amor»

Ontem às 12:58

Ao mesmo tempo que brilha nas novelas, galã da TVI abraça nova profissão: «Iniciei uma nova jornada»

Ontem às 12:07
MAIS

Mais Vistos

Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»

Hoje às 12:18

Cristina Ferreira lamenta a morte de figura assídua na TVI: «É assim que eu a recordo»

Hoje às 10:46

Cristina Ferreira revela bastidores do «Há Festa no Hospital»: «Achavam que não seria possível»

Hoje às 09:55

Cláudio Ramos comenta romance assumido por atriz da TVI: «Gostava que eles casassem»

Hoje às 10:05

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

Hoje às 16:00

Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

Hoje às 15:49

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

Ontem às 16:00

O segredo para cozer bacalhau é mantê-lo longe do lume. Descubra como fazem os chefs

5 dez, 14:30

Fotos

Pais abandonam filhas de 4 e 9 anos em casa no Natal com refeições congeladas e partem de férias para o México

Hoje às 17:00

Coloque película aderente nas calhas das janelas para combater o frio

Hoje às 16:30

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

Hoje às 16:00

Aqui trabalha-se menos de metade do mês e receba 855 euros

Hoje às 16:00