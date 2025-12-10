Último texto de Clara Pinto Correia é divulgado após a sua morte

O último texto escrito por Clara Pinto Correia foi publicado esta terça-feira pelo jornal digital onde colaborava, tornando-se num registo de despedida inesperado para a escritora e bióloga, que morreu aos 65 anos.

Clara Pinto Correia, bióloga, escritora e uma das vozes mais singulares da divulgação científica e literária em Portugal, morreu esta terça-feira, aos 65 anos. Em sua homenagem, o jornal digital Página Um publicou aquele que viria a ser o seu último texto, transformando-o num gesto simbólico de despedida.

Página Um partilhou um extenso texto de tributo, recordando a autora como uma figura brilhante, complexa e profundamente marcante na cultura portuguesa. Num tom emotivo, o jornal destacou a forma como Clara Pinto Correia enfrentou, ao longo da vida, momentos de grande exposição pública e episódios que deixaram marcas profundas — mas também o brilho raro de quem se dedicou à escrita com determinação, paixão e exigência.

Segundo o jornal, a chegada da escritora ao Página Um, em 2022, representou uma espécie de “regresso a casa” para uma autora que sentia necessidade de voltar a escrever de forma regular. Desde então, publicou 97 textos, entre crónicas, reflexões e até um folhetim, deixando um legado literário que o jornal descreve como “97 mundos” criados ao longo de três anos de colaboração.

A homenagem sublinha ainda a relação próxima que Clara construiu com a equipa editorial, revelando uma faceta pessoal menos conhecida do grande público: uma mulher criativa, irreverente, sensível e marcada por grande generosidade. A sua forma incansável de trabalhar — escrevendo, reescrevendo e aperfeiçoando cada linha — é lembrada como uma das marcas mais fortes da sua ética literária.

O Página Um encerra o tributo com palavras de profunda admiração, lamentando a perda de uma autora que, para muitos, foi muito mais do que uma cronista: foi presença, talento, força e vulnerabilidade em partes iguais.

Veja aqui o último texto da escritora.