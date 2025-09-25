Poucos sabem. Cara da TVI já casou 6 vezes: «Vou morrer a tentar»

Cláudia Jacques, de 58 anos, surpreendeu no “Dois às 10”, da TVI, ao revelar que já casou seis vezes e que continua a acreditar no amor: «Vou morrer a tentar».

Cláudia Jacques revelou no “Dois às 10”, da TVI, que acredita no amor sem reservas — e prova disso são os seis casamentos que já viveu.

A relações públicas, que desde 2021 partilha a vida com o empresário Belmiro Costa, confessou, em direto, que nunca desistiu de procurar a felicidade. “Eu acredito no amor e vou morrer a tentar”, afirmou, com um sorriso.

Entre curiosidades e confissões, Cláudia Jacques surpreendeu ainda ao contar que já foi pedida em casamento dez vezes, mas só aceitou seis: “Disse não quatro vezes.”

Sem receios de expor a sua história pessoal, a comentadora do “Dois às 10” deixou claro que, para si, o amor continua a ser um motor essencial da vida.

Veja na galeria que preparámos para si algumas das melhores imagens de Cláudia Jacques.