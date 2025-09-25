Poucos sabem. Cara da TVI já casou 6 vezes: «Vou morrer a tentar»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 44min

Cláudia Jacques, de 58 anos, surpreendeu no “Dois às 10”, da TVI, ao revelar que já casou seis vezes e que continua a acreditar no amor: «Vou morrer a tentar».

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Cláudia Jacques revelou no “Dois às 10”, da TVI, que acredita no amor sem reservas — e prova disso são os seis casamentos que já viveu.

A relações públicas, que desde 2021 partilha a vida com o empresário Belmiro Costa, confessou, em direto, que nunca desistiu de procurar a felicidade. “Eu acredito no amor e vou morrer a tentar”, afirmou, com um sorriso.

Entre curiosidades e confissões, Cláudia Jacques surpreendeu ainda ao contar que já foi pedida em casamento dez vezes, mas só aceitou seis: “Disse não quatro vezes.”

Sem receios de expor a sua história pessoal, a comentadora do “Dois às 10” deixou claro que, para si, o amor continua a ser um motor essencial da vida. 

Veja na galeria que preparámos para si algumas das melhores imagens de Cláudia Jacques.

Temas: Claudia jacques Casamentos Dois às 10

A Não Perder

Tem lareira ou churrasqueira? Descobrimos o assador que deixa as castanhas perfeitas como as da rua

Há 29 min

Aos 3 meses, bebé gémea foi diagnosticada com cancro: «Um desespero autêntico»

Há 36 min

Jessica Athayde emociona Diogo Amaral ao falar do papel de madrasta: «O Mateus é da mãe e do pai, mas também é um bocadinho meu»

Hoje às 08:53

Usar o telemóvel no semáforo é permitido por lei? Descubra o que diz a legislação

Ontem às 17:00

Esta simples alteração na sua alimentação pode atrasar o envelhecimento

Ontem às 16:30

«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

Ontem às 16:07

Conheça os números mais sorteados no Euromilhões

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

Pai mergulha bebé de 47 dias em água quente: «Além disso, apresentava marcas de dentes e fraturas»

Ontem às 12:17

Ex-concorrente do «Secret Story» apresenta em televisão as filhas gémeas

Ontem às 11:55

Cristina Ferreira confronta Excesso: «Tenho uma pergunta indiscreta para fazer»

Ontem às 10:05

Gonçalo Quinaz anuncia separação polémica de figuras públicas: «Eu sabia que aquilo era uma questão de tempo»

Há 2h e 46min

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Esta receita é perfeita para resolver jantares de semana em dias complicados

Há 18 min

Transforme o pão em pudim com a receita que está viral nas redes sociais

23 set, 16:30

Deixe a base da sua quiche crocante com esta dica

23 set, 15:00

Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

19 set, 16:30

Fora do Estúdio

«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

Ontem às 16:07

«Foi há 5 anos...»: Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, recorda acontecimento marcante na vida do jogador

Ontem às 11:31

Desde a morte de Diogo Jota, Rute Cardoso repete este ritual sempre que aparece em público

Ontem às 09:40

Mulher encontra o amor aos 50 e é mãe aos 51

23 set, 17:00

Fotos

Esta receita é perfeita para resolver jantares de semana em dias complicados

Há 18 min

Tem lareira ou churrasqueira? Descobrimos o assador que deixa as castanhas perfeitas como as da rua

Há 29 min

Aos 3 meses, bebé gémea foi diagnosticada com cancro: «Um desespero autêntico»

Há 36 min

Poucos sabem. Cara da TVI já casou 6 vezes: «Vou morrer a tentar»

Há 1h e 44min