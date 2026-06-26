Esta cantora perdeu 12 quilos em 2 meses. Veja as imagens da transformação

A nova imagem não passou despercebida. Veja o resultado do antes e depois na galeria

Cláudia Nayara foi uma das convidadas do "Dois às 10" desta quinta-feira e acabou por surpreender com a sua nova imagem. A cantora revelou que perdeu 12 quilos em apenas dois meses e falou abertamente sobre as mudanças que decidiu fazer para se sentir melhor.

A conversa começou de forma descontraída, mas rapidamente chegou ao tema da transformação física. Foi o próprio Cláudio Ramos quem destacou a boa forma da artista. Sem rodeios, Cláudia Nayara admitiu que a sua relação com o corpo mudou nos últimos anos. "Incomodou um bocadinho de há uns anos para cá. Teve que incomodar. Tive que crescer, tive que estar a retocar pormenores de que não gostava no corpo", confessou.

Conhecida pela frontalidade, a cantora fez questão de falar sem tabus sobre os procedimentos a que recorreu. "Eu acho que hoje em dia as pessoas não são sinceras a nível disso. Dizem que nunca fazem nada. Olhem, eu digo: fiz uma lipo, já fui para a segunda, já coloquei glúteo", revelou. Ainda assim, sublinhou que os resultados não aparecem apenas com intervenções estéticas.

Segundo explicou, a alimentação e o exercício físico continuam a ser fundamentais no processo. Questionada por Cláudio Ramos sobre os cuidados que tem atualmente, respondeu sem hesitar: "Muito". A artista reforçou que a disciplina alimentar faz hoje parte da sua rotina e que nenhuma transformação acontece sem dedicação diária.

Ao longo dos últimos meses, os resultados tornaram-se evidentes. A perda de 12 quilos trouxe uma nova confiança à cantora, que não esconde a satisfação com o caminho percorrido. A mudança física tem sido amplamente comentada pelos seguidores, que têm acompanhado de perto a evolução da artista nas redes sociais.





Sem esconder nada do que fez e assumindo todas as etapas do processo, Cláudia Nayara deixou uma mensagem clara: sentir-se bem no próprio corpo é uma decisão pessoal, mas exige trabalho, persistência e compromisso. E, pelo menos para já, a cantora parece estar feliz com os resultados alcançados.