Depois de um ano duro, cantora acarinhada pelos portugueses é surpreendida: «Faz um ano e tu fazes-me isto?»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 53min

Depois de um período marcado por desafios e emoções intensas, Cláudia Nayara volta a sorrir — e desta vez por uma razão muito especial.

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A cantora, que tinha revelado em fevereiro à SELFIE que estava novamente reconciliada com Ricardo após um “ano duro e de sofrimento”, parece estar a viver uma nova fase de felicidade plena. E tudo indica que o amor subiu agora a um novo patamar.

Numa partilha recente nas redes sociais, Cláudia Nayara surpreendeu os fãs ao mostrar um momento vivido numa praia, onde o companheiro surge ajoelhado, num gesto que rapidamente foi interpretado como um pedido de casamento. “Sem palavras. Acho que não estou ainda em mim… Hoje, dia 5 de abril, faz um ano de nós e tu fazes-me isto?”, escreveu a artista na legenda da publicação, deixando transparecer a emoção do momento.

A reação dos seguidores não se fez esperar e a caixa de comentários encheu-se de mensagens de carinho e felicitações, com muitos fãs a celebrarem este novo capítulo na vida da cantora.

 

Temas: Claudia Nayara Dilema Dois às 10 Casamento
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