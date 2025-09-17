Após perder o bebé, Cláudia Nayara quebra silêncio e termina telefonema com Cristina Ferreira a chorar

Em direto no «Dois às 10», Cláudia Nayara quebrou o silêncio sobre a perda do filho e não conteve a emoção.

No Dois às 10, Cláudia Nayara falou pela primeira vez sobre a perda do filho, depois de ter desmaiado em palco na noite de sábado. A cantora não conseguiu conter a emoção durante a chamada telefónica para o programa.

Com a voz embargada, partilhou: «Não estou muito em condições, por respeito à equipa que me tratou bem é que estou a falar».

A artista explicou que enfrentava uma gravidez de risco devido ao seu quadro de diabetes, mas que os médicos tinham permitido que continuasse a atuar. Na noite de sábado, durante o último tema de um concerto, Cláudia começou a sentir-se mal: «Senti uma dor muito grande. Só me lembro de me colocar para baixo e de pedir ajuda.»

A conversa terminou em lágrimas, quando Cristina Ferreira lhe dirigiu palavras de conforto, mostrando solidariedade neste momento difícil. Cláudia Nayara encerrou o telefonema visivelmente abalada.

Entre mensagens de apoio que continuam a multiplicar-se nas redes sociais, permanece a imagem de uma mãe que, mesmo no sofrimento, quis partilhar com os fãs a sua verdade e a sua dor.