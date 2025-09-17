De rastos no hospital, Cláudia Nayara reage em direto à perda do bebé: «Senti uma dor...»

Fragilizada e em lágrimas, Cláudia Nayara falou no «Dois às 10» sobre a perda do bebé Santiago, revelando detalhes do momento em que desmaiou em palco.

Esta quarta-feira, 17 de setembro, Cláudia Nayara reagiu em direto no Dois às 10 à perda do filho, Santiago. Fragilizada, a cantora fez questão de falar com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, apesar da dor imensa que atravessa.

«Não estou muito em condições, por respeito à equipa que me tratou bem é que estou a falar», desabafou.

A artista explicou que enfrentava uma gravidez de risco devido ao seu quadro de diabetes, mas que os médicos tinham permitido que continuasse a atuar. Na noite de sábado, durante o último tema de um concerto, Cláudia começou a sentir-se mal:

«Senti uma dor muito grande. Só me lembro de me colocar para baixo e de pedir ajuda.»

Uma enfermeira presente na plateia prestou-lhe assistência imediata, mas pouco depois confirmava-se a pior das notícias: a perda do bebé.