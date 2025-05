Viúva com quatro filhas exige justiça: «Como é que se negam receber um paciente que está à beira da morte?!»

Esta é a história de quem ainda não aprendeu a conviver com a dor da perda.

Claudia Henriques viveu um amor de 22 anos com Rogério, o homem que conheceu aos 15 e com quem partilhou uma vida inteira. Juntos construíram uma família com quatro filhas: uma adolescente de 15 anos, Eva de 12, uma menina de 4 anos e a pequena Sofia, que tem apenas 17 meses. Em janeiro deste ano, tudo mudou.

No dia 9 de janeiro, data que coincidia com o 12.º aniversário da filha Eva, a tragédia abateu-se sobre a família. Rogério, com 42 anos, sofreu um acidente de trator. Apesar de ter dado entrada nas urgências ainda consciente, o socorro demorou. Rogério esperou muito tempo para ser atendido devidamente e, por isso, entrou em coma e morte cerebral.

Na memória de Claudia fica a imagem da última despedida. «A última vez que vi o meu marido com vida já estava entubado e em coma», contou. A despedida foi curta, mas necessária. Claudia conseguiu despedir-se do marido antes de ele morrer. A dor de o perder foi imensa, mas a maior dificuldade foi comunicar a tragédia às filhas. «Como é que se conta a quatro crianças que o pai morreu?», desabafou.

Rogério deixou uma família devastada e uma mulher que agora enfrenta a vida sozinha, com um salário mínimo e prestações da casa para pagar. Claudia perdeu o amor da vida dela, tem de criar as quatro filhas sozinha, mas não está a conseguir viver com o ordenado mínimo e precisa de ajuda. Apesar de algumas ajudas pontuais, como dos vizinhos, a situação é de grandes dificuldades financeiras.

A dor da perda é agravada pela responsabilidade de ser mãe a tempo inteiro de quatro filhas menores. «Ele é o amor da minha vida e sempre será», afirmou Claudia, com a voz embargada pela saudade e pelo peso de um luto que ainda está muito presente. A família tenta agora encontrar uma forma de seguir em frente, apesar da ausência insubstituível de Rogério.

Durante a entrevista, Nádia e Eva, filhas de Cláudia e Rogério, foram abordadas por Cristina Ferreira, que procurou saber como têm lidado com a dura realidade que enfrentam. Com o coração partido, Nádia revelou que ainda não conseguiu aceitar o que aconteceu: «Quando ouço as pessoas a bater à porta, ainda penso que é o meu pai», confessou. Eva, por sua vez, não conteve as lágrimas quando Cristina lhe perguntou: «É difícil ser feliz?». A jovem de apenas 12 anos permaneceu em silêncio, visivelmente abalada, incapaz de responder.