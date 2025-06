Figuras públicas apoiam Cláudio Ramos após partilha comovente

Antes de se tornar conhecido no «Big Brother», Cláudio Ramos já se tinha estreado em televisão! Veja as imagens

Depois de alguns dias afastado do ecrã, Cláudio Ramos regressou à apresentação da gala do «Big Brother» visivelmente emocionado. O apresentador decidiu abrir o coração nas redes sociais e partilhar, sem filtros, aquilo que o afastou do programa «Dois às 10»: um episódio de fibrilhação auricular, uma condição cardíaca que já o levou, mais do que uma vez, a ser submetido a uma cardioversão.

«A marca que está desenhada nas costas é a marca que fica depois de se fazer uma cardioversão. Fica nas costas e no peito. Foi o que fiz esta semana. Não é a primeira que faço», escreveu Cláudio, num texto profundo e reflexivo publicado no Instagram. Com a sua habitual frontalidade, aproveitou o momento para alertar: «As pessoas acham que arritmia mais não é do que o coração a bater fora de tempo e a um ritmo alucinado. É muito mais que isso».

Num registo íntimo, Cláudio deixou ainda um apelo à empatia e à responsabilidade na forma como se fala de saúde: «Basta que antes de falar se ganhe tempo a ler sobre o assunto. Era bom que se soubesse do que se fala quando se fala de fibrilhação auricular. Aliás, é bom saber sempre do que se fala quando se fala de qualquer coisa».

A publicação tocou muitos dos seus seguidores, entre eles, várias figuras públicas, que rapidamente deixaram mensagens de apoio. Maria Botelho Moniz escreveu simplesmente: «Cuida-te ❤️», enquanto Zé Lopes comentou: «Contigo ❤️». Já Luísa Castel-Branco foi mais além: «Querido, que estejas melhor e que te cuides porque há muita e muita gente que gosta verdadeiramente de ti 🙏♥️».

Na mesma partilha, Cláudio revelou também que tem passado os dias a refletir, a ler e a escrever. «Gostava de vos falar sobre as linhas que tenho escrito, mas ainda é cedo... Tenho apagado muito do que escrevo. Estou na fase da dúvida», confidenciou, partilhando um estado emocional mais vulnerável, mas de grande autenticidade.

Entre pequenas reflexões sobre livros encontrados na rua e dúvidas existenciais, o apresentador deixou uma mensagem que ficou no coração de muitos: «Sabemos sempre as respostas», uma frase simples, mas carregada de significado para quem, como ele, vive entre o mediatismo e os silêncios da intimidade.

A sua coragem em expor este momento mais frágil foi recebida com carinho, respeito e admiração. Mais do que uma figura mediática, Cláudio mostrou-se com sensibilidade, com dúvidas, medos, cicatrizes e uma enorme vontade de seguir em frente. E é isso que o torna cada vez mais próximo do público.