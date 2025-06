«O que dizia o Cláudio de hoje a esse menino?»: publicação de Cláudio Ramos comove seguidores

Antes de se tornar conhecido no «Big Brother», Cláudio Ramos já se tinha estreado em televisão! Veja as imagens

No Dia da Criança, Cláudio Ramos partilhou uma fotografia antiga que não deixou ninguém indiferente. A imagem, de 1981, mostra o apresentador em criança, com um olhar tímido, mas cheio de esperança. A acompanhar a foto, Cláudio escreveu: «Aqui estava a criança que se transformaria no homem ‘com o coração de quem já viveu mil vidas e jeito de quem está a viver pela primeira vez!’ Não sabia, mas já gostava de azul 💙».

A publicação, carregada de nostalgia e ternura, levou muitos seguidores a reagir com carinho e admiração. Um dos comentários mais comoventes questiona: «O que dizia o Cláudio de hoje a esse menino?», uma reflexão que resume a emoção do momento. Outro seguidor destacou: «Um olhar expectante 💙 Que o levou até aqui 👏👏👏», reconhecendo o percurso de superação de Cláudio, desde a infância até ao sucesso na televisão.

Também houve quem se deixasse tocar pela beleza e pureza da imagem: «Já era muito bonito. Beijinho. Cuida de ti», um lembrete de que, por trás da figura pública, há um homem que nunca esqueceu o menino que foi.

Num momento em que Cláudio tem estado mais recatado devido a questões de saúde, esta partilha ganha ainda mais significado. É uma pausa no tempo, uma janela para o passado e uma afirmação de identidade, do menino que sonhou e do homem que conquistou o seu lugar.

Neste registo intimista, Cláudio Ramos mostra que continua fiel às suas raízes e que, mesmo depois de «mil vidas», guarda a essência e o brilho daquele menino de 1981 que já sabia, no fundo, o caminho que queria seguir.