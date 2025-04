O segredo do pós-treino de Cláudio Ramos? Envolve um balde e muito açúcar

Cláudio Ramos anuncia regresso ao trabalho… com pouca roupa! Veja as fotografias inéditas do apresentador

Descobrimos o que Cláudio Ramos mais gosta de comer após treinar. E acreditamos que esperava tudo menos isto...

Cláudio Ramos, apresentador do «Dois às 10» e do «Big Brother», fez um balanço emotivo e muito pessoal da sua semana, numa publicação no Instagram onde partilhou várias fotografias e uma curiosa trend de bonecos dentro de uma caixa, criada com recurso à inteligência artificial. A acompanhar, escreveu uma reflexão sincera sobre gostar mais de estar «fora da caixa que dentro dela» e sobre o peso que por vezes a rotina e os pensamentos nos impõem.

«Estamos ali fechados na caixa que é a nossa cabeça e dentro dela cabe tudo. Somos uns bonecos nas nossas mãos? Eu acho que sim!», desabafou. Entre memórias, trânsito, programas, cinema, marmitas, mudança de ginásio e treino, Cláudio partilhou também um dos seus prazeres: «Em dia de folga o melhor pós treino é um balde de gelado». Uma partilha que mostra o lado mais privado do apresentador, sempre entre a exigência da vida profissional e o equilíbrio da vida pessoal.

A publicação recebeu rapidamente o carinho dos fãs. «Cláudio, és absolutamente incrível! Gosto mesmo muito de ti 😍», escreveu um seguidor. Outro comentou: «Que maravilha o que escreve Cláudio 💙 a sua película da sua caixa é verdadeiramente transparente 🤍 Gosto muito de si 😍».

Na mesma partilha, Cláudio ainda refletiu sobre as «lentes progressivas» que está a testar e termina com uma metáfora: «Por muito boas que as lentes sejam, a realidade de quem está numa caixa é sempre baça. Talvez seja a película que a envolve… ou a vida. Pode ter os dois nomes depende sempre ao ponto de vista».

Veja, em cima, a galeria de fotografias com as melhores imagens de Claudio Ramos.