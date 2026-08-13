A viver um amor? Pergunta de Alice Alves deixa Cláudio Ramos atrapalhado: «Aí há passarinho»

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Cláudio Ramos, que tantas vezes questiona os convidados do “Dois às 10” sobre a vida amorosa, viu-se esta quinta-feira, 13 de agosto, do outro lado da pergunta. Alice Alves não deixou escapar a oportunidade e quis saber se o apresentador está solteiro.

«Olha, mas tu também estás solteiro? Eu só quero saber isto», perguntou Alice Alves, que esteve no programa da TVI para fazer uma receita e falar sobre a sua vida atual.

Visivelmente atrapalhado, Cláudio Ramos começou por responder: «Eu, é assim...» «É assim o quê? Eu não percebi esse é assim», insistiu Alice. Perante a reação do apresentador, a colega lançou a suspeita: «Estás comprometido».

«Não, não. Essa pergunta não estava no [guião]», respondeu Cláudio Ramos, entre sorrisos.

Alice Alves não se ficou por aqui. «Tu estás comprometido», reforçou, levando o apresentador a refugiar-se na sua habitual discrição: «Eu sou uma pessoa muito ciosa da minha vida privada. Sabes aquilo que as estrelas respondem, não falo sobre a minha vida privada.»

Mas a resposta não convenceu Alice Alves, que continuou a brincar com a situação: «Ai, Cláudio Ramos, eu vi nos teus olhos. Ai há passarinho».