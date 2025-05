Este é o desabafo mais íntimo de Cláudio Ramos até ao momento: «Não desisto de um amor»

Antes de se tornar conhecido no «Big Brother», Cláudio Ramos já se tinha estreado em televisão! Veja as imagens

Cláudio Ramos fez uma partilha que não passou despercebida. O apresentador, conhecido pela sua autenticidade, decidiu abrir o coração aos seus seguidores num texto emotivo onde enumerou 55 curiosidades sobre si próprio — revelações que vão muito além da superfície e que tocam traços da sua personalidade, gostos, manias, defeitos e até aspetos mais sensíveis da sua vida.

«Tenho as pernas tortas. Uma mancha na cara. Um sinal no olho. Cabelo cheio de vícios. Não fumo. Não me drogo. Não gosto de discotecas...», começou por escrever Cláudio, numa lista que se vai tornando cada vez mais íntima e reveladora.

A publicação, que mistura humor, vulnerabilidade e autenticidade, traça um retrato cru e verdadeiro de quem é Cláudio Ramos longe das câmaras. Confessa que não gosta de dar presentes de aniversário, que não vai a casamentos, que o telefone não toca ao fim de semana inteiro e que «não vive sem vegetais». Assume que não tem paciência, que não fala inglês, que não gosta de flores em jarra nem de meias pretas. «Sou escorpião», acrescenta, talvez como tentativa de justificar algumas das características que admite sem pudor.

Entre as confissões, há espaço para reflexões mais profundas: «Não gosto de me sentir frágil. Não gosto de ser enganado. Não abandono um objetivo. Não desisto de um amor». Revela ainda a relação ambígua com o silêncio: «Gosto do silêncio. Tenho medo do silêncio. Faz-me falta o silêncio».

A publicação termina com uma nota de autoironia e sensibilidade:

«Sou uma seca, eu sei. Pago uma factura grande por isto, mas em compensação adoro azul escuro e escrevi um texto só para mostrar o bem que o azul me fica 💙».

A partilha recebeu inúmeras reações dos seguidores, que se mostraram inspirados pela coragem do apresentador em mostrar-se tal como é, sem filtros.

Veja, em baixo, a publicação: