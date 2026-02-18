A partilha enigmática de Cláudio Ramos: «É mesmo importante»

Cláudio Ramos deixou os seguidores em alvoroço ao partilhar um vídeo enigmático nas redes sociais, onde garante que “é muito importante” e avisa que “daqui a nada é dia 3”.

Cláudio Ramos voltou a dar que falar nas redes sociais e desta vez por causa de uma publicação misteriosa que está a deixar os seguidores cheios de curiosidade.

O apresentador partilhou um vídeo curto no qual surge a dizer apenas: “É muito importante… daqui a nada é dia 3”. Na legenda, reforçou o suspense: “É mesmo importante!”

Sem qualquer explicação adicional, os fãs rapidamente começaram a reagir na caixa de comentários. “Não entendo”, escreveu um seguidor. “Vêm aí novidades?”, questionou outro. Há ainda quem acredite que o comunicador esteja a preparar um anúncio especial, seja a nível profissional ou pessoal.

Conhecido por gostar de surpreender o público, Cláudio Ramos mantém, para já, o segredo bem guardado. Resta agora esperar pelo tão falado “dia 3” para perceber o que está, afinal, a preparar.