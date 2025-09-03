Aos 25 anos, a vida de Cláudio Ramos era muito diferente. Apresentador partilha foto inédita

Cláudio Ramos recuou até 1998 e partilhou memórias de quando tinha 25 anos e passava férias em Vila Nova de Milfontes, entre sandes para a praia, viagens de autocarro e sonhos de um futuro melhor.

Aos 52 anos, a viver uma das melhores fases da sua carreira, Cláudio Ramos abriu o baú das memórias e partilhou com os fãs um retrato simples e emotivo do verão de 1998, quando tinha apenas 25 anos e passava férias em Vila Nova de Milfontes.

O apresentador da TVI fez questão de recordar dias bem diferentes dos atuais, em que o verão era feito de autocarros, sandes para a praia e sonhos de um futuro melhor.

“Do tempo em que passava o verão em Vila Nova de Milfontes, levava um rolo de 24 fotografias e quando voltava esperava ansioso pela sua revelação. Do tempo em que não tinha carro. Fazia o caminho de autocarro. Do tempo em que ía com lanche para a praia para aproveitar o máximo de tempo e poupar dinheiro”, escreveu o comunicador no Instagram.

Entre as memórias, Cláudio recordou as torradas de pão caseiro, o leite com chocolate da Mabi, os passeios noturnos e o sonho de um dia ter casa naquela vila. “Esta fotografia é do tempo em que era sôfrego. Afinal, naquele tempo, havia ainda muito tempo. Estávamos em 1998. Tinha 25 anos. E tempo”, completou.

